عباس کاظم پور در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیت سوخت رسانی به خودروها در سطح استان تهران، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 18 باب جایگاه جدید عرضه بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی در سطح استان تهران در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران با اعلام اینکه هم اکنون در مجموع 67 باب جایگاه جدید عرضه سوخت مایع و گاز طبیعی در بخشهای مختلف شهر و استان تهران در دست ساخت است، تصریح کرد: به زودی امکان راه اندازی 26 باب جایگاه جدید بنزین و گازوئیل و 41 باب جایگاه جدید سی.ان.جی در سطح استان تهران فراهم می شود.

این مقام مسئول تعداد کل جایگاه های جدید بنزین تهران را 243 باب عنوان کرد و افزود: همچنین در شرایط فعلی حدود 143 باب جایگاه جدید سی.ان.جی در سطح تهران به خودروهای گازسوز خدمات ارائه می کند.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر زمان سوخت گیری خودروهای بنزینی و گازسوز در سطح استان تهران، توضیح داد: در حال حاضر متوسط زمان سوخت گیری خودروهای بنزینی به 3 تا 5 دقیقه کاهش یافته است.

کاظم پور زمان سوخت گیری خودروهای گازسوز تهران در جایگاه های سی.ان.جی را حدود 15 تا 20 دقیقه اعلام کرد و یادآور شد: در شرایط فعلی ظرفیت عرضه و تقاضای بنزین در تهران برابر است.

به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، در حال حاضر تهران با کمبود پمپ بنزین روبرو نیست و حتی با ساخت جایگاههای جدید زمان سوخت گیری خودروهای بنزینی به حداقل کاهش می یابد.