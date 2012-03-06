افزایش نرخ خدمات گردشگری نوروزی؛ تکذیب واقعیت!

به گزارش خبرنگار مهر، ایام نوروز در میان فعالان گردشگری کشور به دلیل افزایش شمار مسافرتهای داخلی و خارجی به عنوان ایام پیک کاری معرفی یاد می شود در این ایام مراکز اقامتی، امکانات خود را برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده می کنند. مراکز گردشگری دیگر و دفاتر خدمات مسافرتی نیز برای برپایی تورهای نوروزی داخلی و خارجی این ایام را یکی از پرمسافرترین ایام سال می دانند.

به همین دلیل قیمت خدمات قابل ارائه به گردشگر را تا حدی که اعتراض مشتری را به دنبال نداشته باشد بالا می برند چرا که در ایام دیگر سال کمتر گردشگری را به خود می بینند!

درست در حالی که فعالان گردشگری بالارفتن میزان نرخ خدمات تورهای گردشگری و هتلها و مراکز اقامتی را به صرفه عنوان می کنند، معاون گردشگری کشور در جمع خبرنگاران اعلام می کند که هیچگونه افزایش نرخی برای خدمات گردشگری در ایام نوروز نداریم و نرخ‌ها همان نرخ دو سال گذشته است.

منوچهر جهانیان می گوید: با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی جلسه گذاشته‌ایم و آنها موافق عدم افزایش نرخ بوده‌اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز در جلسه هماهنگی اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اعلام کرده است که نوروز 91 افزایش نرخ در مراکز اقامتی و گردشگری وجود ندارد چرا که ‌در نوروز سال آینده به هیچ‌وجه افزایش قیمت نخواهیم داشت. همچنین تلاش می‌شود کاهش قیمت داشته باشیم.

یک شب هتل 180 هزار تومان!

اما بررسی پکیج نوروزی دفاتر خدمات مسافرتی و یا تماس با یکی از هتلها خط بطلانی بر این ادعاهاست. هم آژانسداران وهم هتلداران متفق القول می گویند افزایش قیمت تورهای نوروزی در فاصله 25 اسفند تا هفته اول فروردین طبیعی است. به عنوان مثال باید برای تور 7 شب استانبول یک میلیون تومان، برای چهار روز اقامت در هتل چهار ستاره امارات حدود 800 هزار تومان، برای هشت روز دیدن شهرهای پوکت و پاتایا و اقامت در هتلهای سه تا پنج ستاره نیز باید رقمی حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 هزار تومان پرداخت کرد.

تورهای خارجی نیز به مقصد استرالیا برای 12 روز و دیدن سه شهر گردشگری حدود هفت میلیون تومان است. این تورهای گردشگری جزو آن دسته از تورهای اروپایی هستند که آژانسهای مسافرتی برای ثبت نام گردشگر در تور، از متقاضیان می خواهند که به جای پول ایرانی دلار بپردازند.

در این میان رده قیمت اتاق در مهمانپذیرهای کشور ما بین 30 تا 40 هزار تومان در نوسان است. این اتاق در هتلهای دو تا سه ستاره نیز 50 تا 90 هزار تومان و در هتلهای چهار و پنج ستاره ما بین 100 تا 180 هزار تومان متغیر است این قیمتها بسته به میزان خدمات دهی به مسافران و درجه های هتلها متفاوت است.

اعلام خارج از دستور برای عدم افزایش نرخ

در این میان رئیس جامعه هتلداران کیش در جلساتی که با هتلداران کیش برگزار کرده از آنها خواسته که قیمت‌های خودرا در نوروز بی‌رویه افزایش ندهند.

اما در این موضوع که افزایش بی رویه نرخ مراکز اقامتی باعث کاهش استقبال گردشگر می شود شکی نیست با این حال امیرحسین جعفری، فعال صنعت گردشگری و تورگردان معتقد است که تورهای خارجی در نوروز 91 نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر گران شده اند.

وی به افزایش نرخ ارز در بازار اشاره می کند و می گوید: از آنجا که دفاتر خدمات مسافرتی برای پرداخت هزینه های سفرهای خارجی باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند، هزینه تورهای خروجی از کشور نیز افزایش یافته است.

جعفری امیدوار است: افرادی که ترجیح می دهند سفر در سبد هزینه خانواده آنها وجود داشته باشند، امسال مقصد گردشگری خود را از سفرهای خارجی به سمت تورهای داخلی تغییر می دهند.

این فعال صنعت گردشگری در ادامه می گوید: البته به دلیل افزایش قیمت ها از سال گذشته تا کنون، شاهد افزایش قیمت تورهای داخلی در نوروز 91 نیز هستیم.

بااین وجود مدیرکل امور مراکز و خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی می گوید: هیچ افزایش نرخی در نوروز نباید رخ دهد، چون سازمان در این‌باره پیگیری خاصی نکرده و سیاست آن ارزان کردن سفر است.

شریفی می گوید: نرخ‌ها توسط مراکز خدمات گردشگری برای این‌که متحمل برخی هزینه‌ها شده‌اند، درمان مسأله نیست.

با این حال نرخ خدمات گردشگری با وجود اعلام نظارت مسئولان سازمان میراث فرهنگی، اتحادیه ها و یا مراکز قضایی همچنان در حال افزایش است و دوباره این تب پس از ایام عید کاهش ناچیزی خواهد داشت.