کاندیداها اخلاق انتخاباتی را به میدان رقابت بیاورند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: داوطلبان و هواداران آنها باید در فضای دوستانه و برادری بدون از تخریب به تبلیغات بپردازند.

وی بیان کرد: کاندیداها باید در شناخت و معرفی خود پایبند و متعهد به منش جوانمردانه، ارزشهای انسانی و الهی باشند.

نیکزاد اظهار داشت: تعهد پذیری، ارزش گرایی، عدالت محوری همراه با توجه به مصالح دین و مردم و تلاش برای اهداف متعالی انقلاب اسلامی از مهمترین شاخصهای یک نامزد انتخاباتی است که مردم با آگاهی و شعور سیاسی و اجتماعی خود و این معیارها نماینده انتخاب می‌کنند.

وی افزود: در انتخابات کسانی که می‌خواهند از سوی مردم انتخاب شوند مجبورند به میان مردم بیایند و بگویند، می‌خواهیم برای شما مردم نوکری کنیم و مردم برنامه‌ها و عملکرد یک کاندیدا را می‌بینند و براین اساس تصمیم می‌گیرند که چه کسی اصلح و شایسته مجلس در نظام دینی ما است.

استاندار تصریح کرد: همه کاندیداهای انتخابات عزیز و برادر ما هستند و چه قبول شوند و چه نشوند برای ما از احترام یکسانی برخوردارند چون همه آنها سرمایه‌های این نظام و هدف آنها خدمت است.

وی مجلس را خانه ملت و تبلور خواست و اراده و عزم عموم مردم دانست و تاکید کرد: هر نماینده‌ای باید بتواند بر فعالیت‌های مدیران در حوزه انتخابیه خود نظارت داشته باشد زیرا اگر برای نماینده اهمیتی قائل نشوند در واقع اراده عمومی مردم نادیده گرفته شده است.

نیکزاد با اشاره به اینکه نمایندگان در نظام دینی ما دغدغه مردم را دارند و می‌توانند عملکرد مدیران را ارزیابی و مورد سئوال قرار دهند، تصریح کرد: اگر کاندیدایی دغدغه مردم را نداشته باشد مردم به او اعتماد نمی‌کنند و وی را به عنوان نماینده خود انتخاب نخواهند کرد.

نیکزاد بیان داشت: کسانی در تلاشند تا به انتخابات آسیب بزنند اما تاکنون کسی نتوانسته خدشه‌ای بر چهره انتخابات وارد کند زیرا سالم برگزار کردن انتخابات از دغدغه‌های اصلی مجریان آن بوده است.