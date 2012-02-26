انتخابات مجلس جایگاه سیاسی ایران را برجسته تر می کند

حجت الاسلام میکاییل اسکندری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دشمن با آگاهی به نقش ایران و انقلاب اسلامی در رخدادهای اخیر منطقه سعی دارد تا به هر نحو ممکن با کاهش دادن حضور مردم از طرق مختلف نقش سازنده ایران را در مناسبات بین المللی کاهش دهد.

وی اظهار داشت: نتایج و ثمرات این انتخابات مطمئنا باعث تغییر رفتار غرب در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود از این رو در جریانات سیاسی اخیر شاهد حواله تمام گفتگوها با ایران به بعد از انتخابات مجلس نهم هستیم.

معاون فرهنگ و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ادامه با اشاره به اهمیت انتخابات در پیشرفت و سازندگی کشور نیز افزود: اصل شرکت در انتخابات به تاکید مراجع بزرگوار تقلید و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی همچنین مقام معظم رهبری یک تکلیف شرعی است.

اسکندری تصریح کرد: ذات انسان همیشه به دنبال کسب کمال و بدست آوردن بهترینهاست از این رو با استفاده از این روحیه کمال گرا باید همه بکوشیم تا بهترین نامزد را برای وکالت خود در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنیم.

وی پایندی به ارزشهای اسلامی و آرمانهای شهدا و امام راحل را وظیفه کاندیداها و نمایندگان منتخب ملت در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: انتخاب این افراد باعث می شود قوه مقننه با تعریف و وضع قوانین مناسب برای اداره کشور کشور را در داخل و خارج به الگویی ممتاز از نظر سازندگی اقتصادی و تاثر گذاری سیاسی تبدیل کند از این رو حضور مردم در این دور از انتخابات تیری بر قلب دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی خواهد بود.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بر اجتناب نامزدهای انتخاباتی از نوشتن اسماء متبرکه و آیات قرآنی بر روی بنرها و پوسترهای تبلیغاتای تاکید کرد و ابراز داشت: انتظار داریم تا همه نامزدها با رعایت اخلاق اسلامی و عدم تخریب همدیگر راه را برای انتخاب آگاهانه مردم باز کنند .