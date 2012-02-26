تولید 2.5 میلیون قطعه ماهی زینتی در مازندران

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش اقتصادی این میزان تولید 15 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد 29 مرکز تولید ماهیان زینتی با تولید و پرورش بیش از 50 گونه ماهی درشهرهای مختلف استان بویژه شهرستانهای ساری و قائم شهر فعال هستند و برای تعداد 400 نفر در مازندران ایجاد اشتغال شده است.

حبیب نژاد گفت: ایجاد مجتمع پرورش ماهیان زینتی در منطقه میرود بابلسر به ظرفیت پنج میلیون قطعه ماهی و ظرفیت اشتغالزایی 150 نفر با بهره گیری از تکنولوژی نوین را از جمله طرح های توسعه ای شیلات استان است.

وی تصریح کرد: تکثیر و پرورش ماهیان زینتی یکی از فعالیت‌هایی بوده که در منازل مسکونی قابل اجرا است و می تواند ضمن ایجاد اشتغال خانگی ارزش اقتصادی خوبی برای خانواده ها ایجاد کند.

مدیر کل شیلات استان تاکید کرد: این فعالیت از جمله محورهای مورد حمایت شیلات است.

حبیب نژاد ادامه داد: با توجه به گسترش فرهنگ آپارتمان نشینی و افزایش جمعیت شهری تقاضا برای استفاده از آکواریوم و ماهیان زینتی در منازل مسکونی افزایش یافته که به طبع متقاضیان سرمایه گذاری در امر پرورش این ماهیان روزبه روز بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: ماهیان تولید شده زینتی دراستان علاوه بر تامین نیاز استان به کشورهای دیگر از جمله عراق، آذربایجان و ترکیه صادر شده است که ارز آوری خوبی برای کشور دارد.