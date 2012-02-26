افراد ریسک گریز سبدی از سهام خریداری کنند

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر گفت: به مردم و افرادی که می خواهند در بازار سرمایه و بورس کشرمان سرمایه گذاری کنند، توصیه می کنم که منابع مازاد خود را وارد این بازار کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه منابع مازاد مردم می تواند تبدیل به سرمایه شود، افزود: افراد ریسک گریز می‌توانند اوراق مشارکت و اوراق اجاره خریداری کنند و افراد ریسک پذیر می توانند سهام بخرند.

وی به افرادی که سهام خریداری می کنند، توصیه کرد که سبدی از سهام را انتخاب کنند و پول خود را بر روی یک سهم سرمایه گذاری نکنند، زیرا ممکن است قیمت یک سهم کاهش یابد، اما خرید سبدی از سهام ریسک را کاهش می دهد.

صالح آبادی با اشاره به تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور، گفت: افرادی که با بورس آشنا نیستند ولی علاقه مند به سرمایه گذاری در بورس هستند می توانند در این صندوقها سرمایه گذاری کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: افرادی که علاقه ای به این کار ندارند می توانند در بانکها سپرده گذاری کنند و یا اینکه اوراق مشارکتی که در حال پذیره نویسی است خریداری نمایند.

وی تاکید کرد: دارایی مناسب باید دارای بازدهی مطلوب، ریسک مقبول و نقدشوندگی بالا باشد و در هر زمان به پول تبدیل شود.

