به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 6 بخش اصلی است. «خوابی از ماهی و کشتی و ستاره»، «راهی برای بازگشت به خانه»، «دنیا در آینه جیبی»، «شبهای توکیو»، «هفت ادراک از افتادن یک ساعت دیواری» و «کشتیهایی که در خاک غرق شدند» عنوان این 6 بخش هستند.
سکوت، پارک، ابرها، ساحل، پرنده، شامگاه پاییزی، مواظب باش مورچهها میآیند، نان و نور و آزادی، تنهایی، خانههایی در باد، پردهای از ابر، دنیا بیتو، گرامافونی که، بهار، شعر، تو، در آخرین عکسها، آفتاب فردا، آبی و عصر پاییزی عنوان اشعاری هستند که در بخش «خوابی از ماهی و کشتی و ستاره» درج شدهاند. در ستایش زندگی، از دریاها و اسبها، مهمانی، تماشا، بازگشت، ستارهها، در روشنای...، اندوه، کمیک و آوازهای عاشقانه هم اشعار بخش «راهی برای بازگشت به خانه» هستند.
مردم مغموم محله ما، عینک آفتابی، در راه، مسافری که نباید میآمد، شبگرد، فاصله، گاه شعر، منظره، بمبئی، آدم خبیث، آتش، آرزو، دریافتی از هیچ، زندگی در دایره، بازگشت و یک شب دیگر اشعار بخش «دنیا در آینه جیبی» است و بخش «شبهای توکیو» شامل شعرهای باد، مروارید، جشن هالوین، خورشید، رؤیاها، رنج، صبح، پرنده، اکتبر، روزها، فراموشی، شبها، پایان، پاییز، ایجاز، رویا، سکوت، هتل ئوکورا و برگ است.
بخش «هفت ادراک از افتادن یک ساعت دیواری» شامل 7 شعر است که نسبت به دیگر اشعار کوتاه کتاب، حجم بیشتری دارند. اثاث کشی، دیوانهها، هوای تاریک، مرواریدهای بدلی، غروب، شعری برای دوستی که فکر میکند زنده است، قسمت، خیانت، شعری در حاشیه یک رودخانه منجمد، کلاه، آنها، شرایط سخت، در آفتاب و از ما هم اشعاری هستند که بخش پایانی کتاب با نام «کشتیهایی که در خاک غرق شدند» قرار دارند.
کتاب با شعری از فراندو پسووآ شروع میشود: وظیفه کشتی/ دریانوردی نیست/ ورود به بندر است
در ادامه تعدادی از اشعار این کتاب را مرور میکنیم:
از تپه «روپینگی» بالا میروم/ بالا میروم از رؤیاها/ صبح/ با یک بغل ستاره/ از خواب بیدار خواهم شد!
روزها میگذرند/ از میان شب/ مثل انگشتان روشن تو/ از لابهلای گیسوانت
لکلکها/ آمدند و رفتند/ بیآنکه/ اسم این شهر را بدانند
رؤیای من/ پرپر نخواهد شد/ کیمونو پوشیده است
پاییز/ باغها و خیابانها را به آتش کشید/ اما هیچ چیز خاکستر نشد
این مجموعه شعر با 112 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.
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