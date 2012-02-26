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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

برای اولین بار در کشور؛

درس‌هایی از قرآن ویژه والدین دانش آموزان برگزار می شود

درس‌هایی از قرآن ویژه والدین دانش آموزان برگزار می شود

رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان اداره کل اموزش و پرورش شهر تهران از برگزاری طرح درس هایی از قرآن ویژه اولیای دانش‌آموزان برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا ایمانی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح والدین دانش آموزان مشوق فرزندان خود در این زمینه خواهند شد، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده بعد از پخش برنامه درسهایی از قرآن، والدین دانش آموزان می‌توانند به مدت 10 هفته به پرسش های این برنامه پاسخ دهند.

ایمانی ادامه داد: پاسخنامه این پرسش ها در مدارس توسط اعضای انجمن اولیا و مربیان گردآوری می‌شود و در پایان هفته دهم، آزمونی ویژه اولیای برگزیده در این طرح برگزار می شود و به برندگان مناطق مختلف، هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.

ایمانی تصریح کرد: انتظار می‌رود کلیه مدیران و کادر آموزشی و پرورشی مدارس، خانواده ها را نسبت به تماشای این برنامه سازنده مورد تشویق و ترغیب قرار دهند.

وی با اشاره به مناطق تحت پوشش این طرح تاکید کرد: در حال حاضر در هر منطقه 30 مدرسه (10 مدرسه ابتدایی، 10مدرسه راهنمایی و10 مدرسه متوسطه) و در هر مدرسه 50 نفر از اولیا تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در این طرح آزمایشی، 30 هزار نفر از والدین تحت پوشش قرار می‌گیرند که در صورت موفقیت، دامنه طرح وسیع تر خواهد شد.

این طرح از پنجشنبه چهارم اسفندماه به مرحله اجرا در آمده است.
 

کد مطلب 1543938

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