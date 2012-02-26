همه دستگاه های استان سمنان برای ایمن کردن سفرهای نوروزی آماده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی یکشنبه در جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار، هدفمندی یارانه ها و ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان سمنان گفت: در ایام نوروز باید نظارت و بازرسی ویژه بر بازار و دقت و تلاش بیشتر در ایمن سازی راه های این استان صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: در صورتی که بر اساس گزارش ها و بررسی عملکردها، شهرستانی که کمترین میزان تصادفات و تلفات را در ایام نورز داشته باشد از دست اندرکاران تقدیر شود.

مقام عالی دولت در استان سمنان همچنین بر رفع مشکل جایگاه های CNG در ایام نوروز تاکید و اظهار داشت: توسط کمیته ایمنی راه، سوخت و خدمات شهری و شهرداریها تمهیداتی بکار گرفته شود که مشکل جایگاه های CNG در طول این ایام مرتفع شود.

رهی گفت: کمیته ایمنی راه، سوخت و خدمات شهری و شهرداری ها در خصوص هدایت مسافران به درون شهرها با همکاری ادارات کل حمل و نقل و پایانه ها، راه و ترابری و شهرداریها برای ایام نوروز با اصلاح تابلوها یا نصب بنر اقدام لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به جاذبه های غنی گردشگری استان سمنان از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکی خواست تا اطلاعات و بروشورهای جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی و فرهنگی استان را در اختیار کمیته ایمنی راه، سوخت وخدمات شهری و امور شهرداریها جهت استفاده در تبلیغات و تابلوهای استاندارد ( قهوه ای ) بین راهی و درون شهری قرار دهد.

رهی همچنین از شهرداران خواست تا فضاهای مناسب و مورد نیاز جهت بازارچه های سوغات و صنایع دستی و تابلوهای تبلیغاتی در اختیار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بگذارند.

استاندار سمنان تصریح کرد: شهرداری ها باید به منظور تسهیل در تردد مسافران و هم استانی ها در طول ایام تعطیلات نوروزی هر گونه انجام عملیات عمرانی و حفاری های درون شهری را موقتا متوقف و موانع را تا حد ممکن رفع کنند.

وی تاکید کرد: عملکرد و فعالیت کمیته ها و اعضای ستاد اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات استانداری باید گزارش و بررسی عملکرد ایمنی راه و تنظیم بازار شهرستان ها را روزانه به استاندار اعلام کنند.

رهی در پایان از کلیه دستگاه های اجرایی استان سمنان خواست با تمام توان اجرائی و عملیاتی، خود را جهت مانور 21 اسفند ماه آماده کنند.