تخریب کاندیداها روا نیست/ دین خود را به دنیای دیگران نفروشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا استادی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همان گونه که قرآن کریم فرموده است هر حرفی که انسان می‌زند حساب دارد، از این رو هر کسی نسنجیده حرف نزند.



وی ادامه داد: امام امت در طول زمانی که در قید حیات بوده‌ اند هر انتخاباتی که پیش می‌آمد سفارش می‌کردند که همه در این انتخابات شرکت کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم تاکید فراوانی دارند که همگان در این انتخابات شرکت کنند.



امام جمعه قم تاکید کرد: برخی از مراجع تقلید شرکت در انتخابات را وظیفه واجدان شرایط می‌دانند و برخی دیگر از کلمه وجوب برای حضور در انتخابات استفاده می‌کنند.



تلاش دشمنان برای تضعیف مملکت



آیت‌الله استادی با اشاره به ضرورت شرکت در انتخابات مجلس اظهار داشت: ما دشمنان زیادی داریم و اگر دشمنان ما در هر حیث ضعیف باشند در شیطنت ضعیف نیستند و حتی این شیطنت‌ها علنی شده است.



وی اضافه کرد: همان گونه که امام امت و مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند، دشمنان ما از اسلام سیلی خورده‌اند و با اسلام مواجه هستند و می‌خواهند اسلام تضعیف شود.



عضو جامعه مدرسین تاکید کرد: آنها برای رسیدن به اهداف شوم خود سعی دارند با بوق‌های تبلیغاتی و رسانه های جمعی کاری انجام دهند که مردم در انتخابات و راهپیمایی شرکت نکنند.



به گفته آیت الله استادی، تمام تلاش دشمنان این است که مردم در انتخابات مجلس کمتر شرکت کنند و آنها این گونه برداشت کنند که مردم پشتیبان نظام نیستند و اگر مملکت ضعیف شود آنها راه قلدری را در پیش بگیرند.



وی ادامه داد: هر کسی که در این مملکت زندگی می‌کند با وجود مشکلاتی که دارد راضی نیست کشور ما زیر سلطه بیگانگان برود یا استقلال آن زیر سئوال برود.



امام جمعه قم تاکید کرد: چپی و راستی و مذهبی و غیرمذهبی و حتی غیرمسلمانانی که در این کشور زندگی می‌کنند تشخیص می‌دهند که به هیچ نحوی نباید راضی به تضعیف مملکت باشیم.



آیت‌الله استادی با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات باید فراگیر باشد، تصریح کرد: اگر ما کوتاه بیائیم و کشور و نظام ضعیف شود، این وضعیت ابتدای زورگویی دشمنان خواهد بود.



به گفته این عضو جامعه مدرسین، اینکه می‌گویند شرکت در انتخابات وظیفه ماست یعنی من می‌خواهم اسلام و نظام را در حد خودم تقویت کنم.



کاندیدای اصلح را انتخاب کنید



وی بر لزوم انتخاب کاندیداهای اصلح در انتخابات تاکید کرد و گفت: اگر کسی تشخیص داد که کدامیک از کاندیداها اصلح هستند به آنها رای دهد و اگر در شناخت کاندیداها با مشکل مواجهه است بهتر است با افرادی که مورد وثوق خودش هستند مشورت کند.



افرادی که انتخاب می‌شوند باید مومن، متخصص و باسابقه باشند



وی تدین و تخصص را مهمترین ویژگی نماینده مجلس دانست و افزود: هرچه دیانت نمایندگان بیشتر باشد صلاحیت آنها بیشتر خواهد بود.



آیت الله استادی تصریح کرد: افرادی که برای ورود به مجلس انتخاب می‌شوند باید کارآیی و تخصص و سوابق کافی داشته باشد.



امام جمعه قم به ذکر نکاتی در مورد رعایت اخلاق انتخابات در زمینه تبلیغات کاندیداها پرداخت و گفت: رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی به صراحت فرمودند که تبلیغ کنید اما همدیگر را تخریب نکنید.



وی با بیان اینکه تبلیغ رواست اما تخریب روا نیست، اظهار داشت: کاندیداها به جای اینکه همدیگر را تخریب کنند باید مزایا و برنامه‌های خودشان را برای مردم بازگو کنند.



انتقاد از روی آوردن برخی افراد به تخریب



وی اضافه کرد: برخی از مراجع تقلید نیز با صراحت گفته‌اند که تخریب درست نیست، ولی باز هم برخی افراد به تخریب برخی دیگر روی آورده‌اند.



آیت‌الله استادی افزود: اگر ما تابع مراجع و رهبری هستیم چرا تخریب می‌کنیم؟ اگر می‌خواهید به فلانی رای ندهید بگوئید صلاح نیست به او رای بدهیم نه اینکه او را تخریب کنید.



وی با بیان اینکه تخریب دیگران، انتخابات را از صورت خالصانه خارج می‌کند، تصریح کرد: دین خودمان را به خاطر دنیای دیگری نفروشیم.



امام جمعه قم اظهار داشت: کاندیداها هم باید در کیفیت تبلیغ و صحبت خود توجه داشته باشند و هزینه زیادی انجام ندهند.



وی تاکید کرد: هزینه‌های تبلیغات باید در حدی باشد که خدا راضی است و امیدوارم انتخابات فراگیر، باشکوه و گسترده‌ای داشته باشیم تا باری دیگر دشمن را به تمام معنا مایوس کنیم.



لزوم انفاق در راه خدا



آیت‌الله استادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایات و آیاتی از قرآن کریم بر لزوم انفاق در راه خدا تاکید کرد و اظهار داشت: مال و ثروت و بدن انسان از بین می‌رود ولی این عمل انسان است باقی می‌ماند.



وی ادامه داد: اگر دستورات ائمه اطهار(ع) و آیات قرآنی را جدی بگیریم شاید در برخی از موارد وظایفی پیدا می‌کنیم که باید به آن عمل کنیم.



امام جمعه قم تاکید کرد: از ما به عنوان شیعه و پایبند به دستورات اهل بیت(ع) توقع می‌رود که به روایات وارده عمل کنیم.



وی با اشاره به نزدیک بودن ایام عید نوروز بر ضرورت توجه قشر محروم جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: خانواده‌هایی که به لحاظ زیاد بودن مخارج زندگی دچار گرفتاری هستند باید مثل دیگران زندگی قابل قبولی داشته باشند و اگر امکان تهیه امکانات کافی را ندارند در یک جامعه اسلامی، مسلمانی ایجاب می‌کند که به فکر رفع نیاز همدیگر باشیم والا هر کسی که مال زیادی داشته باشد و در راه خدا انفاق نکند در واقع از مالش به خوبی استفاده نکرده است.



مسافران به فضای شهرهای مذهبی هتک حرکت نکنند



امام جمعه قم ضمن تقدیر از مسئولان شهری که در راستای زیباسازی شهر اقدام کرده‌اند گفت: مسافران نوروزی از اکنون باید به گونه ای برنامه‌ریزی کنند که مسافرت آنها با گناه آلوده نشود.



آیت‌الله استادی تاکید کرد: مردم باید دقت کنند که زن و فرزند خودشان را به جایی نبرند که خدای نکرده زمینه فساد در آنجا وجود داشته باشد.



وی گفت: کسانی که به شهرهای مذهبی همچون قم و مشهد مسافرت می‌کنند باید مراقب باشند که با بدحجابی خودشان هتک حرکت نکنند.



عضو جامعه مدرسین تاکید کرد: کسی جلوی تفریح و مسافرت را نگرفته است ولی بی بند و باری و رعایت نکردن عفاف و حجاب درست نیست.



گران کردن اجناس با اخلاق اسلامی سازگاری ندارد



آیت‌الله استادی با اشاره به عوامل گرانی اجناس اظهار داشت: هر چند که گرانی اجناس عواملی دارد ولی گفته می‌شود بعضی از کسبه‌ها بیش از حد گران می‌فروشند و یا اجناس خود را نگه می‌دارند تا گران‌تر بفروشند، اینها با اخلاق اسلامی سازگار نیست.



به گفته امام جمعه قم اجحاف و بی انصافی و گران کردن کالا و مردم را ناراضی کردن با اخلاق اسلامی سازگاری ندارد.