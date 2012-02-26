اردشیرمحمدی در گفتگو با مهر در مورد مشارکت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در فروش اموال و املاک مازاد بانکها، دستگاهها و وزارتخانه ها گفت: این سازمان یک دستگاه حاکمیتی است که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اینکه دفاع از حقوق دولت و مردم وظیفه سازمان است، افزود: از سوی دیگر این سازمان به عنوان یک بنگاه اقتصادی نقش خود را ایفا می کند و بر اساس موازین و مقررات درآمدزایی دارد.

وی رشد میزان فروش و درآمد سازمان در سال جاری را به دلیل افزایش بهره وری و تلاش در جهت تعیین تکلیف به موقع اموال منقول و غیرمنقول دانست و افزود: سازمان ضمن اینکه به وظایف حاکمیتی خود عمل کرده است، امسال از زیان دهی خارج شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بدون اتکا به بودجه دولت، وظایف خود را انجام می دهد، این سازمان حاکمیتی باقی می ماند زیرا این وظایف قابل واگذاری نیست.

وی ادامه داد: آیا بخش خصوصی می تواند کالایی را که باید منهدم شود، از بین ببرد؟ این در حالی است که بخش خصوصی همواره به دنبال منافع صرف است، بخش خصوصی همواره به دنبال درآمد است و فروش بیشتر است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: معتقدیم به دلیل وظایف و تکالیفی که بر عهده سازمان گذاشته شده است این سازمان باید به عنوان یک سازمان حاکمیتی خدمات خود را به مردم و جامعه ارائه کند.