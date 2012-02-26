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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

لاریجانی در پاسخ به مهر:

بنابر توصیه رهبری و مراجع وارد عرصه انتخابات شدم

بنابر توصیه رهبری و مراجع وارد عرصه انتخابات شدم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی علت حضورش در عرصه انتخابات را توصیه مقام معظم رهبری و مراجع تقلید عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: من خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و کسب اجازه کردم. فکر می‌کردم که شاید ماموریت من برای کارهای دیگری در کشور باشد و مسائل دیگری را که فکر می‌کردم وجود دارد را دنبال کنم و نظر خودم و ملاحظاتی که داشتم را گفتم.

وی ادامه داد: نظر مقام معظم رهبری این بود که همچنان در عرصه مجلس باشم، من هم اطاعت کردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد علاقه مراجع تقلید و علما قم به کاندیداتوری وی از حوزه انتخابیه این استان گفت: مراجع تقلید و علما در حق من لطف داشتند و همیشه قدردان محبت آنها هستم. توصیه آقایان این بود که از قم کاندیدا شود و من هم اجرای امر کردم.

لاریجانی تاکید کرد: برای من افتخاری است که از قم کاندیدا شوم چون سال‌های زیادی در قم بودم و حضور مضجع مقدس حضرت معصومه(س)، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید و مردم پیشرو و انقلابی قم که سال‌های زیادی با آنها ارتباط داشتم باعث شد که از قم کاندیدا شوم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته خودم هم علاقه به این کار داشتم ولی توصیه مراجع هم تکلیفی بود که بنده را مصمم‌تر کرد.

کد مطلب 1543943

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