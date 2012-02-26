کاندیداهای یزد قانونمندترین داوطلبان نمایندگی/ پوسترهایی از پدربزرگها

به گزارش خبرنگار مهر، قانونمداری یکی از مولفه های اصلی یک نماینده اصلح است اما قانونمداری کاندیداهای یزدی به حدی است که شاید بتوان آنها را قانونمدارترین داوطلبان نمایندگی مجلس خواند.

توزیع پوستر و تراکت که از معمولی ترین روش های تبلیغات کاندیداهاست در یزد هم انجام می شود اما در بسیاری مناطق شهر یزد حتی یک پوستر خارج از فضاهای در نظر گرفته شده توسط شهرداری نصب نشده و این اقدام خوشحالی مردم را به دنبال داشته است زیرا مجبور نیستند پس از پایان انتخابات به جان دیوارهای خود بیفتند و آنها را از وجود عکس های مختلف و متنوع پاک کنند.

کمتر عکس و تراکتی است که کف خیابان ها افتاده باشد و به نظر می رسد کاندیداهای یزد و ستادهای انتخاباتی آنها علاوه بر پاکیزگی شهر به جلوگیری از اسراف و هدر رفتن هزینه های چاپ و طراحی تراکت ها هم اهمیت می دهند.

ستادهای تبلیغاتی نیز بر اساس قانون تنها تا 10 متری مکان استقرار خود اجازه تبلیغات دارند که این قانون نیز به خوبی توسط کاندیداهای یزد رعایت شده تا حدی که برخی مردم احساس می کنند فضای تبلیغات در یزد به گرمی سالهای گذشته نیست.

اما به هر ترتیب تنور انتخابات یزد هم با رسیدن به ایام پایانی تبلیغات گرم و گرمتر می شود.

برخی کاندیداهای یزد شیوه های جالبی برای تبلیغات خود دارد. از آنجا که در یزد شرایط انتخاب مردم کمی متفاوت تر از سایر نقاط کشور است‌ و اصالت خانوادگی و شناخت مردم از خانواده ها و اصل و نسب کاندیداها بسیار حائز اهمیت است، برخی از داوطلبان نمایندگی مجلس عکس هایی از پدربزرگ های خود را در مقابل ستادهای تبلیغاتی نصب کرده اند.

برخی پوسترها و برنامه ها، پدربزرگها را به جای نوه ها تبلیغ می کند

از آنجا که تصاویر بزرگان و عالمان شهر یزد در بقیه ایام سال نیز در بسیاری از نقاط شهر به چشم می خورد، شاید کمتر کسی متوجه تبلیغاتی بودن این پوسترها و بنرهای تبلیغاتی شود زیرا در بسیاری از این بنرها، تصویری بزرگ از پدربزرگها وجود دارد و در قسمت انتهایی بنر، با قلمی نه چندان جذب کننده،‌ نامی از کاندیداهای مجلس است.

این شیوه تبلیغات که بیشتر به معرفی پدربزرگ ها می پردازد، تا کاندیداها در تبلیغات چند نفر از کاندیداهای یزد و برخی شهرستان های دیگر به چشم می خورد.

البته معرفی پدربزرگ ها به پوسترها و بنرها و تراکت ها ختم نمی شود و نوه ها حتی در سخنرانی های خود نیز به جای معرفی خود و برنامه هایی که دارند، به معرفی پدربزرگ ها و شرح زندگی آنها می پردازند.

به هر حال تبلیغات شیوه های خاص خود را دارد و هر کس بر مبنای سلیقه خود روشی از تبلیغات را بر می گزیند.

عده‌ای شیوه سنتی چسباندن عکس به در و دیوار کوچه‌ ها و خیابان ‌ها، مغازه‌ ها و خانه ‌ها، مدارس و مساجد و ... را برگزیده ‌اند و عده ‌ای دیگر با ارسال پیامک ‌های مختلف اهداف و برنامه‌ های خود را در قالب ‌های کوتاه و متن ‌های ادبی و جملات کوتاه اعلام می ‌کنند.

عده‌ ای دیگر با جمع ‌‌آوری ایمیل تعداد زیادی از خبرنگاران، مسئولان، دانشجویان، ادارات و ارگان‌ ها، عکس و برنامه‌ های خود را با وجهه ‌ای امروزی‌ تر ایمیل می‌ کنند.

میتینگ های هسته ای؛ شیوه تبلیغاتی برخی کاندیداهای یزد

سخنرانی در مساجد و مدارس و دانشگاه ‌ها در همایش ‌ها و جشنواره‌ های مختلف نیز از دیگر شیوه‌ هایی است که البته کاندیداهایی که بیشتر صاحب‌ نفوذ هستند، برگزیده‌ اند.

برخی دیگر از کاندیداها با پرداختن به موضوعات روز نظیر شهدای هسته ‌ای، تحریم‌ های آمریکا علیه ایران و ....، اقدام به برگزاری همایش ‌هایی با این موضوع و حتی دعوت از خانواده‌ شهدای عرصه جهاد علمی برای شرکت در همایش‌ های خود کرده ‌اند.

پخش تراکت و بروشورهای سوابق کاری و سیاسی در شکل ‌ها و مدل‌ های مختلف از چاپ در تقویم‌ ها و ادعیه گرفته تا بسته‌ هایی همراه با نقل و شکلات همراه با سی دی تبلیغاتی کاندیداها نیز همه ‌گیر و روشی عمومی برای تبلیغات کاندیداهاست.

ارسال بلوتوث نیز از روش‌ هایی است که کاندیداهای به روزتر و همراه با پیشرفت و تکنولوژی از آن استفاده کرده‌ اند.

معرفی واقعی کاندیداها در تبلیغات مدنظر قرار گیرد

تقریبا در همه تبلیغات‌ انجام شده توسط کاندیداها، به بحث لزوم حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند در قالب سخنان رهبری و امام راحل اشاره شده است.

به نظر می رسد آنچه در همه این تبلیغات باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد، معرفی واقعی از چهره کاندیداهاست.

شاید همه این روش های تبلیغاتی مرسوم باشد، اما نباید هدف که آشنایی مردم با کاندیداها برای انتخاب اصلح است، فراموش شود.

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گزارش: نیره شفیعی پور