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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

عدنان منصور:

مخالفان سوریه را به رسمیت نمی شناسیم/ تمجید از موضع چین و روسیه

مخالفان سوریه را به رسمیت نمی شناسیم/ تمجید از موضع چین و روسیه

وزیر خارجه لبنان ضمن اعلام حمایت از سوریه اظهار داشت که کشورش هرگز مخالفان سوری را به رسمیت نخواهد شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، عدنان منصور اظهار داشت که لبنان شورای مخالفان سوریه را به عنوان نماینده قانونی مردم این کشور به رسمیت نمی شناسد.

وی در ادامه اعلام کرد که لبنان علاوه براین تحریم ها علیه سوریه را اجرایی نمی کند چرا که این امر آسیب های زیادی را در زمینه امنیت، اقتصاد و تجارت به لبنان وارد خواهد کرد.

منصور ضمن تقدیر از موضع روسیه و چین درباره سوریه و حکیمانه توصیف کردن آن گفت: دخالت در امور داخلی سوریه نه تنها بحران این کشور را حل نخواهد کرد بلکه اوضاع سوریه را پیچیده و بحرانی تر خواهد کرد.

کد مطلب 1543945

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