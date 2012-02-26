دانشجویان از موضوعات پایان نامه های تکراری دست بردارند

محمد حسن کریم پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایان نامه های دانشجویان در هر کشور منبعی برای توسعه علم به شمار می روند به همین دلیل باید از تکرار موضوعهای پایان‌نامه ها و تحقیقات کمی دست بردارند و به سمت ارتقای کیفیت مقالات و تحقق تحقیقات پژوهشی حرکت کنند.

وی عنوان کرد: باید بر مبنای استعدادهای هر منطقه برنامه تحقیقاتی داشته باشیم. باید درست هدفگذاری کنیم تا مقالات تهیه شده به درد بخورد و گره ای از مشکلات ما را در این حوزه بگشاید.



کریم پور در خصوص دروس رشته های زمین شناسی نیز گفت: متون درسی این رشته ها در 30 سال گذشته دست نخورده و تغییری نکرده و باید متون درسی مقاطع ارشد و دکترا هماهنگ با علم روز و پویا شوند.



وی اظهار کرد: یک استاد، قبل از اینکه آموزش دهنده باشد باید یک پژوهشگر باشد. این مسئولیت خطیر و بزرگ بر عهده انجمن است که باید آن را به گوش همه اساتید دانشگاه برساند، ما در متون درسی دانشگاه فردوسی در مقطع کار‌شناسی ارشد و دکترا تغییراتی با توجه به علم روز ایجاد کرده ایم اما در حال حاضر در بیشتر دانشگاه های کشور متون درسی 30 سال گذشته تدریس می شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه باید همه دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا پژوهشگر باشند و کار تحقیقاتی انجام دهند، گفت: همه دانشگاه های ایران باید دست در دست هم بدهند و برای تمام نقاط ایران بر مبنای استعداد‌های منطقه در زمینه های زیست محیطی، زمین شناسی اقتصادی، ‌ تکنولوژی‌ و ... برنامه تحقیقاتی تهیه کنند و اجرای آن را بر عهده دانشجو قرار دهند.



کریم پور درباره جایگاه زمین شناسی اقتصادی اظهار کرد: زمین شناسی اقتصادی مسئولیت کشف ذخایر معدنی کشور را برعهده دارد. کشف معدن یعنی درآمد و ایجاد اشتغال و رابطه مستقیم با رفاه، امنیت و استقلال کشور دارد. زمین شناسی اقتصادی و خانواده آن به عنوان یک بخش مهم، با آموزش و تحقیق در کشور ارتباط دارد.