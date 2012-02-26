طوفان شن 3000 دانش آموز فهرجی را خانه نشین کرد

حسین زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی 30 مدرسه به دلیل وزش طوفان شن گفت: سه هزار دانش آموز در بخش نگین کویر و برج اکرم شهرستان ریگان خانه نشین شدند.

وی سرعت طوفان مذکور را 90 کیلومتر در ساعت عنوان کرد و گفت: دید افقی هم اکنون به کمتر از 10 متر رسیده است و این امر رفت و آمد و تردد در شهر فهرج را مشکل کرده است.

این مسئول تصریح کرد: این طوفان به فضای سبز، کانال‌های آب‌رسانی چاه‌ها و قنوات، خسارت وارد کرده و باعث گرفتگی معابر شده است.

زین الصالحین با اشاره به کویری بودن 80 درصد از مساحت شهرستان فهرج گفت: 50 روستای شهرستان فهرج همیشه در محاصره شن های روان هستند.

وی همچنین بر لزوم اجرای تثبیت شن های روان در این شهرستان تاکید کرد و افزود: 300 هزار کانون بحران در این شهرستان وجود دارد.