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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

زین الصالحین در گفتگو با مهر:

طوفان شن 3000 دانش آموز فهرجی را خانه نشین کرد

طوفان شن 3000 دانش آموز فهرجی را خانه نشین کرد

فهرج - خبرگزاری مهر: فرماندار فهرج از تعطیلی 30 مدرسه این شهرستان در پی وقوع طوفان شن خبر داد.

حسین زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی 30 مدرسه به دلیل وزش طوفان شن گفت: سه هزار دانش آموز در بخش نگین کویر و برج اکرم شهرستان ریگان خانه نشین شدند.

وی سرعت طوفان مذکور را 90 کیلومتر در ساعت عنوان کرد و گفت: دید افقی هم اکنون به کمتر از 10 متر رسیده است و این امر رفت و آمد و تردد در شهر فهرج را مشکل کرده است.

این مسئول تصریح کرد: این طوفان به فضای سبز، کانال‌های آب‌رسانی چاه‌ها و قنوات، خسارت وارد کرده و باعث گرفتگی معابر شده است.

زین الصالحین با اشاره به کویری بودن 80 درصد از مساحت شهرستان فهرج گفت: 50 روستای شهرستان فهرج همیشه در محاصره شن های روان هستند.

وی همچنین بر لزوم اجرای تثبیت شن های روان در این شهرستان تاکید کرد و افزود: 300 هزار کانون بحران در این شهرستان وجود دارد.

کد مطلب 1543950

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