مرگ یک زندانی آمریکایی در پی اعتصاب غذا/ تظاهرات معترضین در اوکلند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری راشا تودی از مرگ "کریستین الکساندر گومز" زندانی 27 ساله آمریکایی در پی اعتصاب غذا در یکی از زندانهای کالیفرنیا خبر داد.

جمعیت زندانیان در زندان کالیفرنیا بیش از ظرفیت مجاز است و افراد بازداشت شده از شرایط بد این زندان رنج می برند و با اعتصاب غذا در تلاش برای نشان دادن اعتراض خود به وضعیت موجود هستند.

در همین حال دادگاه عالی این ایالت مه سال گذشته دستور کاهش 110 هزار نفر از زندانیان را که به دلیل ازدحام بیش از حد باعث افزایش خشونت و بیماری شده بودند، داد و همین دستور باعث شد تا زندانیان بیش از قبل اعتصاب غذا کنند.

خبر دیگر اینکه معترضین به نظام سرمایه داری در آمریکا بار دیگر در اعتراض به اقدامات خشونت بار پلیس علیه تظاهرات کنندگان به خیابانهای شهر اوکلند آمدند.

رسانه های غربی گزارش دادند که با وجود سرکوب معترضین به نظام سرمایه داری در آمریکا، تظاهرات فعالان جنبش 99 درصدی و اعضای اتحادیه های کارگری در اعتراض به اقدامات وحشیانه پلیس همچنان ادامه دارد.

در پی جمع آوری اردوگاه معترضین در اوایل سال جاری و اخراج تظاهرات کنندگان از اردوگاه های خود معترضین دادخواستی را علیه مقامات پلیس شهر اوکلند تنظیم کردند.

وب سایت فعالان جنبش تسخیر اوکلند نیز ضمن حمایت از اعضای شرکت کننده در این تظاهرات از برنامه های جنبش تسخیر برای برگزاری چنین تظاهراتی در آینده نزدیک خبر داد.

جنبش تسخیر وال استریت هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا، تجمع کردند. با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیریهای گسترده، جنبش "تسخیر" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا نیز رسیده است.