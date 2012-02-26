ایستادگی مقابل قدرتهای جهانی ایران را به امید مستضعفان تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح یکشنبه در همایش انتخاباتی مجریان انتخابات، شوراهای اسلامی و دهیاران بخش بردخون اظهار داشت: زمانی کشور ما مورد توجه نبود اما اکنون کانون توجه و نگاه جهان شده و با آغاز فضای انتخاباتی این توجه بیشتر می شود.

فرماندار دیر افزود: دشمن در ایام انتخابات به صحنه سازی و صحنه آرایی اقدام می کند تا از حضور پرشور مردم در انتخابات کاسته شود و علت توجه دشمن به ما متفاوت بودن نظامی اسلامی با قدرتهای جهانی و متداول دنیا و احساس خطری است که از مردم ایران دارند.

وی اضافه کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی پیروی نکردن نظام اسلامی از قدرتهای شرق و غرب با شعار نه شرقی و نه غربی مشخص شد و دشمن به این نتیجه رسید که با یک انقلاب عادی سر و کار ندارد و نظام در برابر قدرتهای جهانی ایستاد تا کانون توجه و امید مستضعفان جهان شد به نحوی که مسئولان نظام وارد هر سرزمینی می شوند باا ستقبال گرم مردم روبرو می شوند اما قدرت های استکباری وضعیتی معکوس دارند.

بحرانی تصریح کرد: دشمن همه آزمونها را سنجیده ولی تیرش به سنگ خورده زیرا مردم حامی نظام هستند اما در تئوری دشمن بین مردم و مسئولان فاصله است و مسئولانی توسط مردم پشتیبانی می شوند که در خط ولایت قرار دارند.

فرماندار دیر افزود: آنچه مسلم است اینکه روزی می خواستند ایران را عرصه بین الملل منزوی کنند و تحریمها و تهدیدها باعث دلسردی مردم نشد و امروز ایران یکی از قدرتهای علمی دنیاست.

وی با اشاره به فتنه 88 گفت: دشمن در فتنه 88 نسبت به ادامه راه امیدوار شد زیرا 40 میلیون رأی عامل مهمی برای سربلندی کشور بود ولی برخی نااهلان مانع شدند البته جمعی مانند کف رودخانه از نظام خارج شدند.

این مقام مسئول افزود: امروز تکلیف داریم به عنوان یک ایرانی مسلمان که وامدار خون شهدا هستیم صحنه را طوری رقم بزنیم که مردم حضوری گرم در انتخابات داشته باشند تا باعث استحکام و تقویت نظام اسلامی ایران شود.

فرماندار دیر با اشاره به اهمیت مشارکت مردم گفت: دردوره قبل مجلس شورای اسلامی 68 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که اگر این دوره کاهش یابد باعث خوشحالی دشمن و یأس دوستان می شود پس مشارکت مردم را افزایش دهیم و تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.