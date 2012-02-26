کلاس های مربیگری والیبال و شنا در خراسان رضوی برگزار شد

عباسعلی میر سیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این دوره با حضور 25 نفر از معلمان تربیت بدنی مرد برگزار شد.

وی افزود: این کلاس که به منظور ارتقاء سطح علمی و عملی همکاران تربیت بدنی سراسر استان در نظر گرفته شده بود، به مدّت یک هفته در مجموعه ورزشی آقا مصطفی خمینی مشهد برگزار شد.

وی بیان داشت: با هدف تقویت طرح آموزش شنا برای پایه سوم مقطع ابتدایی "سباح" یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 شنا ویژه معلمان تربیت بدنی خواهر و برادر استان در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: این کلاس که در استخر معلم جهت برادران و شهید کاظمیان جهت خواهران برگزار می شود، پس از آزمون تست ورودی که حدود 160 نفر حضور داشتند 30 نفر از هر جنسیت در این دوره مربیگری پذیرفته شدند.

میرسیستانی بیان کرد: این دوره 10 روزه در مشهد برگزار می شود.