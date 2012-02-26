روسای دانشگاههای استان البرز گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه مجمع روسای دانشگاههای استان البرز به میزبانی رئیس دانشگاه پیام نور استان پیش از ظهر یکشنبه در دفتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.

این جلسه که با حضور روسای دانشگاههای استان البرز تشکیل شد، به بررسی چگونگی مشارکت دانشگاهیان در انتخابات، بیان مشکلات و کمبودهای رفاهی دانشگاهها و پیگیری تعیین تکلیف زمین دانشگاه پردیس هنر پرداخته شد.

پیگیری زمین های تقسیم شده پردیس هنر بین دانشگاههای پیام نور، علوم پزشکی و خود دانشگاه هنر از مهمترین محورهای جلسه سوم مجمع روسای دانشگاههای استان البرز بود که رئیس دانشگاه پیام نور استان در این خصوص اظهار داشت: این زمینها محل رشد آینده سازان نظام است و لازم است که کاربری آن فقط برای آموزش عالی اختصاص داده شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد چهارشنبه هفته جاری هیئتی متشکل از روسای دانشگاههای طرف بحث در موضوع تقسیم زمین دانشگاه هنر، برای حصول نتیجه قطعی با رئیس دانشگاه هنر سعید کشن فلاح وارد مذاکره شود.

درخواست وقت ملاقات روسای دانشگاهها با رئیس جمهور در دور چهارم سفرهای استانی به البرز که تا پیش از آغاز سال نو انجام می شود و برگزاری همایش و نشستهای کارشناسی و مناظره به منظور ترغیب دانشگاهیان برای مشارکت حداکثری در انتخابات از دیگر مواردی بود که به تصویب مجمع رسید.

تشکیل منظم جلسه به صورت ماهانه در ساعت و روزی خاص از دیگر موارد مورد تاکید اعضای مجمع بود.

به گفته محمدعلی قره رئیس دانشگاه پیام نور البرز، در جلسات پیشین بیشتر به معرفی مجمع و بررسی اهداف آن پرداخته شد.