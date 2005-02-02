جلسه نقد وبررسي فيلم بابا عزيزبرگزارمي شود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" درپي نمايش درآمدن فيلم " بابا عزيز" دربيست وسومين جشنواره فيلم فجر، جلسه پرسش وپاسخ اين اثربا حضورعوامل فيلم درسينما صحرا برگزارمي شود.

"بابا عزيز" كه نام " ناصرخمير" رادرمقام كارگردان دارد داستان پيرمردي درويش ، نابينا وعارف است كه دربيابان به طي طريق مي پردازد." ايشتار" نوه وي اورا دراين سفرهمراهي مي كند وپرسش وپاسخي كه ميان پيرمرد ونوه شكل مي گيرد حاكي ازبرگزاري گرد همايي است كه هرشش سال يكبارتوسط درويشان برگزارمي شود.

" بابا عزيز" با حضورهنرپيشگاني چون " پرويز شاهين خو"،" حسين پناهي" ،" گلشيفته فراهاني " و" مريم مجيد " درروز سه شنبه براي منتقدان واهالي مطبوعات به نمايش درآمد. درشرايطي كه برخي ازمنتقدان ازاين اثربه عنوان فيلمي ازهم گسيخته وكسل كننده ياد مي كردند گروهي ديگربراين باوربودند كه فيلم استفاده شايسته اي ازنمادها داشته ودرزمره آثارمتفاوت جشنواره جاي مي گيرد.

