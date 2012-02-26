به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری زنجان، پویا تهران، لوله آ.اس شیراز و جهش ترابری قم چهار تیمی هستند که در پایان مرحله دورهای (رفت و برگشت) رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و بدون احتساب دیدارهای معوقه باقی مانده با قرار گرفتن در ردههای نهم تا دوازدهم از حضور در جمع هشت تیم برتر راه یافته با مرحله پلیآف بازماندند.
این چهار تیم ازفردا دیدارهای خود را در قالب پلیآف تیمهای پائین جدولی دنبال کنند تا جایگاه نهایی تیمهای نهم تا دوازدهم جدول ردهبندی مشخص شود. همچنین در چارچوب دیدارهای معوقه مرحله دورهای مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز دوشنبه دربی اصفهانیها میان دو تیم فولاد ماهان و ذوب آهن برگزار میشود. این دیدار به میزبانی فولاد برگزار میشود. بازیکنان فولاد به دنبال پیروزی در این بازی هستند تا جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبت کنند.
برنامه دیدارهای پلیآف و معوقه بسکتبال به این شرح است:
دوشنبه 8/12/90
پلیآف تیمهای پائین جدول:
* جهش ترابری قم - شهرداری زنجان (ساعت 16 - سالن بسکتبال قم)
* لوله آ.اس شیراز - پویا تهران (ساعت 16 - خانه بسکتبال شیراز)
دیدار معوقه:
* فولاد ماهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)
نظر شما