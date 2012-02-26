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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

لیگ برتر بسکتبال/

پلی‎آف تیم‎های پائین جدول فردا آغاز می‌شود/ دربی اصفهانی‎ها در دیدار معوقه

پلی‎آف تیم‎های پائین جدول فردا آغاز می‌شود/ دربی اصفهانی‎ها در دیدار معوقه

مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله پلی‎آف چهارم تیم پائین جدول پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری زنجان، پویا تهران، لوله آ.اس شیراز و جهش ترابری قم چهار تیمی هستند که در پایان مرحله دوره‎ای (رفت و برگشت) رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و بدون احتساب دیدارهای معوقه باقی مانده با قرار گرفتن در رده‎های نهم تا دوازدهم از حضور در جمع هشت تیم برتر راه یافته با مرحله پلی‎آف بازماندند.

این چهار تیم ازفردا دیدارهای خود را در قالب پلی‎آف تیم‎های پائین جدولی دنبال کنند تا جایگاه نهایی تیم‏های نهم تا دوازدهم جدول رده‎بندی مشخص شود. همچنین در چارچوب دیدارهای معوقه مرحله دوره‎ای مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز دوشنبه دربی اصفهانی‎ها میان دو تیم فولاد ماهان و ذوب آهن برگزار می‎شود. این دیدار به میزبانی فولاد برگزار می‎شود. بازیکنان فولاد به دنبال پیروزی در این بازی هستند تا جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبت کنند.

برنامه دیدارهای پلی‎آف و معوقه بسکتبال به این شرح است:

دوشنبه  8/12/90

پلی‌آف تیم‌های پائین جدول:
* جهش ترابری قم - شهرداری زنجان (ساعت 16 - سالن بسکتبال قم)
* لوله آ.اس شیراز - پویا تهران (ساعت 16 - خانه بسکتبال شیراز)

دیدار معوقه:
* فولاد ماهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)

کد مطلب 1543963

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