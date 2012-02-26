64 هزار کردستانی در نهضت ملی حفظ قرآن کریم ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سالار عرفانی نسب ظهر یکشنبه در همایش منادیان تربیت اظهار داشت: با استقبال مناسب دانش آموزان و فرهنگیان از طرح ملی حفظ قرآن کریم زمینه تحقق و عملی شدن بیش از پیش آموزه های قرآنی در مدارس فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف برگزاری این همایش در استان کردستان اشاره کرد و افزود: همایش منادیان تربیت به مناسبت سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر برگزار می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: نظام آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد آماج حملات دشمنان نظام قرار گرفت که شهیدان رجایی و باهنر با تاسیس این نهاد مقدس توطئه های دشمن را با شکست مواجه کردند.

عرفانی نسب مربیان امور تربیتی را سربازان پرورشی عنوان کرد و یادآور شد: نقش مربیان امور تربیتی و پرورشی در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست و همواره در جبهه های حق علیه باطل در مقابل دشمنان نظام و انقلاب ایستادگی کرده اند.

وی در ادامه گفت: با اجرای طرح تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش در سطح وزارت به ویژه در حوزه تربیتی و پرورشی شاهد تحولات بزرگی هستیم و انتظار می رود که با مشارکت همه فرهنگیان این تحول به بهترین شکل ممکن عملی شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش کردستان توسعه و تعمیق فرهنگ دینی و قرآنی در مدارس، راه اندازی مدارس قرآنی و تقویت هویت ملی دانش آموزان را از مهمترین ویژگی های و برنامه های طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه تربیتی و پرورشی عنوان کرد.

عرفانی نسب افزود: صیانت از نونهالان بوستان علم و تربیت، پرورش نسلی نیرومند، توانا و فکور و اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم از دیگر برنامه های این حوزه است.

همایش منادیان تربیت به مناسبت هشتم اسفند سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، جمعی از مسئولان استانی، معاونان و مربیان پرورشی، تربیت بدنی، بهداشت و مشاوره در مجمتع فرهنگی حضرت امام خمینی (ره) سنندج برگزار شد.

گفتنی است در این همایش از مربیان برتر امور تربتی مدارس سطح استان کردستان با اهدای هدایا و لوح تقدیر تجلیل شد.