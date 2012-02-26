84 دستگاه ماشین آلات در قالب اکیپهای راهداری نوروزی البرز فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،12 اکیپ نوروزی در ایام نوروز در تمام محورهای استان البرز گشت زنی خواهند کرد ضمن اینکه در ایام نوروز 84 دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک در قالب 12 اکیپ راهداری نوروزی در محورهای مواصلاتی استان حضور خواهند داشت.

این امر به این دلیل صورت می گیرد که مسافران نوروزی بتوانند با خاطری خوش و امنیت کامل در محورهای مواصلاتی این استان تردد کنند.

مسافران نوروزی در صورت هرگونه مشکلی با موضوعیت راه در البرز می توانند با شماره تلفن 3500005 و 3505100 و 141 تماس بگیرند تا راهداران در اسرع وقت برای کمک اعزام شوند.

نتایج نظارت غیرمستقیم بر عملکرد ستادها و مدارس شاهد البرز اعلام شد

درپی انجام نظارت غیرمستقیم، نتایج این نظارت برعملکرد ستادها و مدارس شاهد و ایثارگران در استان البرز با همکاری بخشهای ذیربط اعلام شد.

این نتایج در بخش برترینها شامل دو بخش ستادهای برتر شاهد و ایثارگران و مدارس برتر شاهد و ایثارگران است.

در بخش اول، ستاد شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج و ستاد شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش ناحیه دو کرج به ترتیب به عنوان اول و دوم معرفی شده اند.

در بخش دوم نیز مدرسه ابتدایی شاهد شهید علافیها ناحیه ۱کرج، مدرسه راهنمایی شاهد دخترانه معراج ناحیه یک کرج، دبیرستان شاهد دخترانه عصمت ناحیه سه کرج و مدرسه ایثارگران دخترانه رهروان حضرت زینب (س) ناحیه چهار کرج به ترتیب، معرفی شده اند.

اجلاس آتی کمیته حقوق مصرف کنندگان ایزو 15 مه 2012 برگزار می شود

اجلاس آتی کمیته حقوق مصرف کنندگان ایزو 15 مه 2012 برگزار می شود و سازمانهای ذیربط در این خصوص همکاری می کنند.

اجلاس آتی کمیته حقوق مصرف کنندگان ایزو (ISO/COPOLCO)، با موضوع "چگونه مصرف کنندگان می توانند به ماهیت آنچه که دریافت می کنند پی ببرند؟" در جزیره Denarau فیجی برگزار خواهد شد.

به دنبال این امر که به میزبانی اداره کنترل کیفیت و استانداردهای تجاری فیجی (FTSQCO) برگزار می شود، اجلاس عمومی کمیته حقوق مصرف کنندگان ایزو (ISO/COPOLCO) در تاریخهای 16 و 17 مه 2012 تشکیل می شود.

برگزاری جلسه توانبخشی مربیان استثنایی

برگزاری جلسه توانبخشی مربیان استثنایی در استان البرز برگزار شد و بخشهای ذیربط به همراه آموزش و پرورش این استان در برگزاری این جلسه همکاری کرده اند. دومین نشست تیم توانبخشی مربیان مدارس استثنایی استان البرز با حضور مربیان مربوطه، مسئولان و کارشناسان توانبخشی اداره آموزش و پرورش استان برگزار شده است. در این نشست آخرین یافته های پژوهشی آموزشی و توانبخشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تشکیل جلسه ستاد صیانت در اداره کل راه استان البرز

دومین جلسه ستاد صیانت و امنیت حقوق شهروندی اداره کل راه و ترابری استان البرز برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مسائلی چون لزوم آشنایی با حقوق شهروندی، طرح تکریم ارباب رجوع، نظارت بر حسن اجرای مصوبات ستاد در دستگاهها صحبت شد. از مصوبات جلسه یادشده، لزوم توجه ویژه همکاران در امر راه و راهداری به چگونگی ساخت راه و نگهداری آن است ضمن اینکه تاکید شد که ارباب رجوعان علاوه بر ادارات باید در تمام محورها تکریم شوند و با داشتن راه ایمن و نصب علائم و خط کشی به موقع خود می توان در راه ارج نهادن به این امر گام برداشت.