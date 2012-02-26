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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۳

محمدپور:

بردخون آماده میزبانی از مسافران نوروزی است

بردخون آماده میزبانی از مسافران نوروزی است

بردخون - خبرگزاری مهر: بخشدار بردخون از آمادگی این بخش برای میزبانی از مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر‏، مسعود محمدپور عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی بخش بردخون با اشاره به اهمیت گردشگری گفت: کشور اسلامی ایران قابلیتهای زیادی دارد و باید به مردم شناسانده شود.

بخشدار بردخون افزود: ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی دستورالعمل‌هایی در زمینه توسعه گردشگری در کشور دارد پس نیاز است با استفاده  از ابزارهای لازم و برخورداری از قابلیت‌های مهم گردشگری در بخش بردخون در راستای توسعه و رونق صنعت گردشگری  و رفاه  مسافران با همکاری و همفکری نقش مهمی در این زمینه همچون سالهای گذشته ایفا کنیم.

وی اضافه کرد: گردشگری در کشورمان به سمت توسعه رونق یافته می‌رود و می‌توان با مدیریت کارآمد و ایجاد بسترهای مناسب، کمک مؤثری به معرفی جاذبه‌ها و مهیاشدن شرایط انجام میلیون‌ها سفر کرد.

محمدپور ادامه داد: آنچه مایه رضایت‌مندی مردم می‌شود ناشی از ارائه خدمات کیفی  وتسهیلات لازم در این مقطع زمانی است که انتظار می‌رود با مشارکت و همکاری ادارات دولتی و غیردولتی تلاش کنیم که نوروز امسال برای گردشگران و مسافرانی که وارد منطقه می‌شوند خاطره‌انگیز شود.

این مقام مسئول افزود: در شهر و روستاها مراکزی برای اسکان مسافران نوروزی پیش بینی شده و تلاش می‌کنیم مراکز آموزشی و فرهنگی و چادرهای دسته جمعی در اختیار میهمان قرار گیرد تا در این منطقه بدون هیچ دغدغه ای اقامت کنند.

در ادامه کمیته‌های خدمات شهری  و روستایی و رفاه عمومی و اسکان واقامت، اطلاع‌رسانی و تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران، خدمات انتظامی وامنیتی، امداد و نجات، نظارت بر صنوف و حمل ونقل و مراکز پخت و عرضه نان و سایرعرضه‌کنندگان موادغذایی و فاسد شدنی متشکل از ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی بخش بردخون تشکیل شد.

در پایان این نشست حاضران دیدگاه‌های خود را در این خصوص بیان کرده و خواستار رفع مشکلات و نواقصات بخش پیش از فرارسیدن ایام نوروز شدند.

کد مطلب 1543976

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