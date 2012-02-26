بردخون آماده میزبانی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدپور عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی بخش بردخون با اشاره به اهمیت گردشگری گفت: کشور اسلامی ایران قابلیتهای زیادی دارد و باید به مردم شناسانده شود.
بخشدار بردخون افزود: ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی دستورالعملهایی در زمینه توسعه گردشگری در کشور دارد پس نیاز است با استفاده از ابزارهای لازم و برخورداری از قابلیتهای مهم گردشگری در بخش بردخون در راستای توسعه و رونق صنعت گردشگری و رفاه مسافران با همکاری و همفکری نقش مهمی در این زمینه همچون سالهای گذشته ایفا کنیم.
وی اضافه کرد: گردشگری در کشورمان به سمت توسعه رونق یافته میرود و میتوان با مدیریت کارآمد و ایجاد بسترهای مناسب، کمک مؤثری به معرفی جاذبهها و مهیاشدن شرایط انجام میلیونها سفر کرد.
محمدپور ادامه داد: آنچه مایه رضایتمندی مردم میشود ناشی از ارائه خدمات کیفی وتسهیلات لازم در این مقطع زمانی است که انتظار میرود با مشارکت و همکاری ادارات دولتی و غیردولتی تلاش کنیم که نوروز امسال برای گردشگران و مسافرانی که وارد منطقه میشوند خاطرهانگیز شود.
این مقام مسئول افزود: در شهر و روستاها مراکزی برای اسکان مسافران نوروزی پیش بینی شده و تلاش میکنیم مراکز آموزشی و فرهنگی و چادرهای دسته جمعی در اختیار میهمان قرار گیرد تا در این منطقه بدون هیچ دغدغه ای اقامت کنند.
در ادامه کمیتههای خدمات شهری و روستایی و رفاه عمومی و اسکان واقامت، اطلاعرسانی و تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران، خدمات انتظامی وامنیتی، امداد و نجات، نظارت بر صنوف و حمل ونقل و مراکز پخت و عرضه نان و سایرعرضهکنندگان موادغذایی و فاسد شدنی متشکل از ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی بخش بردخون تشکیل شد.
در پایان این نشست حاضران دیدگاههای خود را در این خصوص بیان کرده و خواستار رفع مشکلات و نواقصات بخش پیش از فرارسیدن ایام نوروز شدند.
بردخون - خبرگزاری مهر: بخشدار بردخون از آمادگی این بخش برای میزبانی از مسافران نوروزی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدپور عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی بخش بردخون با اشاره به اهمیت گردشگری گفت: کشور اسلامی ایران قابلیتهای زیادی دارد و باید به مردم شناسانده شود.
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