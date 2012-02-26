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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

صدقیان تاکید کرد:

اثبات دروغین بودن ادعاها درباره برنامه هسته ای محرمانه در ایران

اثبات دروغین بودن ادعاها درباره برنامه هسته ای محرمانه در ایران

رئیس مرکز پژوهشهای عربی ایران تاکید کرد: گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی هسته ای درباره ایران ادعاها درباره برنامه هسته ای سری و مخفیانه این کشور را از بین برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد صالح صدقیان" رئیس مرکز عربی پژوهشهای ایران در گفتگو با العالم تاکید کرد: در گزارش اخیر آژانس هیچ اشاره ای به فعالیتهای محرمانه و سری ایران در زمینه هسته ای نشده است که این مسئله کذب بودن ادعاهای غربیها را به اثبات می رساند.

وی افزود: در گزارش اخیر نکات بسیار مهمی مطرح شده که اشراف آژانس بر جزئیات برنامه هسته ای ایران و ارائه توضیحات کامل درباره فعالیتهای هسته ای این کشور از جمله این نکات است.

صدقیان خاطر نشان کرد: برخی ادعاها که در این گزارش مطرح شده به اطلاعات فنی ارائه شده از سوی بازرسان استناد نکرده است. همچنین هیچ بازرس یا گروه بازرسان به نقض معاهدات و پروتکلهای آژانس از سوی ایران اشاره نکرده است.

وی با اشاره به عملکرد "یوکیا آمانو" دبیرکل آژانس تاکید کرد: اقدامات آمانو به آنچه آمریکا و کشورهای غربیها می خواهند نزدیک است.

رئیس مرکز عربی پژوهشهای ایران همچنین درباره ادعاهای آژانس درباره منطقه پارچین اظهار داشت: بازدید از مراکز نظامی در پیمان  NPT و پادمانهای مربوط به آژانس نیامده، بلکه در پروتکل الحاقی به آن اشاره شده که ایران تاکنون آن را امضا نکرده است.

خاطرنشان می شود آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود درباره ایران ضمن اعلام اینکه تمامی تاسیسات اعلام شده ایران زیر نظر آژانس قرار دارد چند نکته و چند ادعا مطرح کرده که مهمترین آن عدم دسترسی بازرسان به منطقه نظامی پارچین بوده است.

کد مطلب 1543977

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