ساخت نانو حسگر ساده توسط شیمیدانان تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر، این تحقیق توسط دکتر جمشید منظوری لشکر استاد بازنشسته دانشکده شیمی و دکتر محمد امجدی دانشیار گروه شیمی تجزیه این دانشکده در قالب بخشی از رساله دکتری جواد حسن زاده دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تبریز انجام پذیرفته است.

با توجه به اینکه سیستمهای کمی‌لومینسانس پرمنگنات در حالت معمول از شدت کافی برای آنالیز برخوردار نیستند در این تحقیق سعی شده است شدت این سیستم با به‌کار بردن یک کاتالیزور مناسب تقویت شود.

بررسیها در این پژوهش نشان داد که نانوذرات به‌ویژه نانوآلیاژهای طلا و نقره اثر افزاینده‌ فوق‌العاده‌ای روی شدت کمی‌لومینسانس دارند.

این گزارش حاکی است روش اندازه‌گیری پروتئینها در مواد مغذی بر اساس درصد نیتروژن آنها صورت می‌گیرد و برخی تولیدکنندگان، ملامین را به ‌علت داشتن درصد بالای نیتروژن در ساختارش به‌طور غیرمجاز به خوراک حیوانات خانگی و شیر نوزادان اضافه می‌کنند تا درصد پروتئین آنها را زیاد نشان دهد.

در همین ارتباط تاکنون چندین مورد بیماری و حتی مرگ در اثر این ماده گزارش شده‌ است که در این تحقیق روشی ساده و حساس برای اندازه‌گیری ملامین برای این محصولات ارائه شده است، که این کار با بهره‌گرفتن از تجمع ملامین با نانوذرات سنتز شده عملی شد.

نتایج این تحقیق نشان داد که نانوذرات آلیاژی طلا و نقره، خاصیت کاتالیزوری بالایی نسبت به نانوذرات ساخته شده از طلا یا نقره‌ به تنهایی، دارند و به کمک آنها می‌توان ملامین را در غلظت‌های کم و با دقت بالا در شیر خشک نوزادان اندازه‌گیری کرد.

سنتز نانوذرات به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری در آزمایشگاه TEM مرکز تحقیقاتی پرطاووس تائید شد و ترکیب و درصد طلا و نقره در نانوآلیاژها هم در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تعیین و مورد تائید قرار گرفت.

همین گزارش حاکی است دکتر جمشید منظوری لشکر استاد بازنشسته گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی دانشگاه تبریز بوده و انتشار 70 مقاله در مجلات ISI، ارائه بیش از 100 مقاله در همایش های ملی و بین المللی و راهنمایی بیش از 40 پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد از فعالیت های پژوهشی وی به شمار می رود.

دکتر محمد امجدی نیز دانشیار گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی دانشگاه تبریز بوده و انتشار بیش از 30 مقاله در مجلات ISI، ارائه بیش از 40 مقاله در همایشهای ملی و بین المللی و راهنمایی چندین پایان نامه کارشناسی ارشد از فعالیتهای پژوهشی وی است.