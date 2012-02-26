اختصاص سه درصد اعتبارات جهت توسعه علمی در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رهی یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان که با حضور معاونین و مدیران کل دستگاه های اجرایی در محل استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند حداقل نیم تا سه درصد اعتبارت خود را جهت توسعه امور پژوهشی، علمی و دانش فناوری اختصاص دهند، افزود: این اعتبارات به استثناء فصول 1 و 6 و سرانه د انش آموزی است.

وی تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبلغ یک هزار و 280 میلیون ریال از محل بودجه کل کشور با عنوان " توسعه امور روستایی " در اختیار استان قرار گرفته است.

رهی گفت: این میزان اعتبار بر اساس مکاتبات مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صرفا بابت روستاهای خوار توران و طرود شاهرود بـوده است که جهت تامین آب آشامیدنی روستاهای نور، تلخاب، فرینو بالا، سطوه هزینه شده است.

استاندار سمنان اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری، تصمیم گیری، تصویب و توزیع در خصوص کلیه اعتبارات استان اعم از اعتبارات ابلاغی و یا جابجایی اعتبارات که نیاز به مصوبه شورای برنامه ریزی توسعه استان دارد به معاون برنامه ریزی استان تفویض می شود تا حسب مورد به دستگاه اجرایی ذیربط ابلاغ شود.

رهی گفت: مجتمع و پارک اختصاصی بانوان شهرستان دامغان نیز در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و 18 میلیون ریال اعتبار توسط شهرداری احداث می شود.

وی در پایان در خصوص احداث مجتمع فرهنگی دیباج و امیر آباد نیز اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان قرار شد با کاهش زیر بنای مجتمع امیر آباد و در صورت گشایش اعتبارات سالجاری از اعتبارات شهرستان دامغان تامین اعتبار و به این دو مجتمع اختصاص پیدا کند.