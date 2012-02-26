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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

نمایشگاه مجسمه بانوی 65 ساله رامهرمزی برپا شد

نمایشگاه مجسمه بانوی 65 ساله رامهرمزی برپا شد

رامهرمز - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز گفت: نمایشگاه مجسمه های کاهگلی بانوی 65 ساله رامهرمزی از دوم تا نهم اسفندماه در رامهرمز برپا شده است.

عبدالکریم سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بانوی هنرمند با توجه به اینکه هیچگونه کلاس یا دوره ای در خصوص حجم سازی نگذرانده ولی آثار بسیار زیبا و هنرمندانه ای خلق کرده است.

وی افزود: از سویی در راستای انگیزه دادن به جوانان علاقه مند به هنرهای حجمی و مجسمه سازی این نمایشگاه می تواند بسیار مثمرثمر باشد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز ضمن قدردانی از این بانوی هنرمند حمایت خویش را از اینگونه برنامه ها و هر چه بهتر برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد و گفت: نمایشگاه ها و برنامه هایی از این دست می تواند فاصله بین نسلها را برداشته و جوانان را با اندیشه و هنرهای نسل قبل از نزدیک آشنا سازد.
 
وی عنوان کرد: آثار موجود در این نمایشگاه شامل حیوانات مختلف، انسانها و غیره است که این بانوی هنرمند در بعضی موارد باشخصیت پردازی که خود برای این مجسمه ها داشته تغییراتی در چهره یا فرم ظاهری آنها به وجود آورده است.

 
کد مطلب 1543982

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