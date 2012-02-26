نمایشگاه مجسمه بانوی 65 ساله رامهرمزی برپا شد

عبدالکریم سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بانوی هنرمند با توجه به اینکه هیچگونه کلاس یا دوره ای در خصوص حجم سازی نگذرانده ولی آثار بسیار زیبا و هنرمندانه ای خلق کرده است.
وی افزود: از سویی در راستای انگیزه دادن به جوانان علاقه مند به هنرهای حجمی و مجسمه سازی این نمایشگاه می تواند بسیار مثمرثمر باشد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز ضمن قدردانی از این بانوی هنرمند حمایت خویش را از اینگونه برنامه ها و هر چه بهتر برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد و گفت: نمایشگاه ها و برنامه هایی از این دست می تواند فاصله بین نسلها را برداشته و جوانان را با اندیشه و هنرهای نسل قبل از نزدیک آشنا سازد.
وی عنوان کرد: آثار موجود در این نمایشگاه شامل حیوانات مختلف، انسانها و غیره است که این بانوی هنرمند در بعضی موارد باشخصیت پردازی که خود برای این مجسمه ها داشته تغییراتی در چهره یا فرم ظاهری آنها به وجود آورده است.
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