به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان درباره فضای انتخابات گفت: فضا، فضای بسیار خوبی است و به نظرم انتخابات فدراسیون فوتبال در نهایت با شکوه تمام برگزار می‌شود. از بنده و دو کاندیدای دیگر شناخت خوبی وجود دارد و طی روزهای گذشته و آینده کاندیداها برنامه‌هایشان را اعلام کرده و خواهند کرد تا در نهایت مجمع تصمیم بگیرد.

وی درباره شایعات کناره گیری اش از انتخابات اظهار داشت: بارها گفته‌ام و بار دیگر می‌گویم به هیچ وجه قصد انصراف ندارم و تا روز آخر در انتخابات خواهم بود زیرا انصرافم کار درستی نیست. من نام نویسی کرده‌ام و انصرافم را نوعی بی‌احترامی به مجمع فدراسیون فوتبال می دانم. به نظرم حتی اگر رای نیاورم بهتر از این است که انصراف بدهم. به همین دلیل هر گونه خبر انصراف من صحت نداشته، ندارد و نخواهد داشت.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: چه من و چه هر کسی رئیس فدراسیون فوتبال شود، باید خدمتش به فوتبال ایران را ادامه دهد. فدراسیون فوتبال فعلی کارهای زیرساختی را به خوبی انجام داده و برنامه‌های نیمه تمام را در دوره بعد باید به اتمام برسند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال پروژه‌های عمرانی زیادی در دوران چهارساله فدراسیون انجام شد که چند تایی از آن به پایان رسید و چند پروژه مثل استخر و سونا و جکوزی برای تیم‌های ملی، هتل بانوان و مرکز پزشکی باقیمانده که در دوره بعد ساخت و تکمیل آنها پیگیری خواهد شد.

کفاشیان با بیان اینکه سال آینده، سال حساسی برای تیم‌های ملی است، تاکید کرد: فوتبال ایران در همه رده‌های سنی، تیم ملی بزرگسالان و حتی فوتسال و فوتبال ساحلی سال آینده رقابت‌های مهمی پیش رو داریم. مجوز حرفه ای شدن را باید بگیریم و نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا بازی‌های حساسی دارند.

وی ادامه داد: سال آینده تیم‌های فوتبال نوجوانان، جوانان و بزرگسالان رقابتهای مقدماتی جام جهانی را پیش رو دارند و تیم ملی فوتسال در جام جهانی تایلند شرکت می‌کند و به همین دلیل ترافیک و حجم کاری فدراسیون بالا خواهد بود.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در پایان گفت: در دوره چهارساله گذشته اشتباهاتی داشته‌ایم اما در حال حاضر تجربه لازم را کسب کرده‌ایم و در دوره چهارساله بعد دیگر اشتباهات تکرار نخواهد شد. البته اگر من رای بیاورم تغییراتی را خواهیم داشت اما به نظرم در حال حاضر کارها به خوبی پیش می‌رود و در صورت ثبات مدیریت به نتایج خوبی خواهیم رسید.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز پانزدهم اسفندماه برگزار می‌شود. عزیزالله محمدی، علی کفاشیان و محمد حسین قریب سه گزینه اصلی ریاست فدراسیون فوتبال هستند.