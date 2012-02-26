به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس از آغاز بهره برداری از سیستم پایش الکترونیک در پارک ملی بمو خبر داد و افزود: از امروز(یکشنبه) پارک ملی بمو تحت کنترل و پایش لحظه ای کارشناسان محیط زیست و محیط بانان پارک ملی بمو از طریق نصب دوربینهای دیجیتالی قرار گرفته ودر طول شبانه روز به وسیله چهار دوربین دیجیتالی نصب شده در مرحله اول این طرح وضعیت منطقه قابل رصد است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: این چهار دوربین پیشرفته به صورت آزمایشی در بلندترین ارتفاعات پارک ملی بمو(ارتفاعات اکبر آباد)نصب شده که یکی از دوربینها 360 درجه قابلیت چرخش داشته و سه دوربین دیگر قابلیت زوم و حرکت به سمت بالا و پایین را دارند و هر چهار دوربین تا شعاع سه کیلومتری را تحت پوشش قرار داده و هر تحرکی در پارک ملی بمورا به صورت مستقیم قابل کنترل می کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس باابرازخرسندی از نصب اولین دوربین کنترل و پایش مناطق تحت حفاظت محیط زیست برای اولین بار در استان افزود: به زودی سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد در شهرستان ارسنجان سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد در میانکتل ارژن وسایت تکثیر و پرورش گورخر ایرانی در دره باغ نیز تحت پوشش الکترونیکی این سیستم قرار گرفته و در سال 1391تمام مناطق حساس زیست محیطی استان فارس به این سیستم مجهز خواهند شد.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: با برنامه ریزی مدونی که صورت گرفته در نظر است تا طی پنج ساله آینده تمام مناطق حفاظت شده ،پارکهای ملی و پناهگاههای حیات وحش به این سیستم مجهزو تحت پوشش الکترونیکی قرار بگیرند.

وی هدف ازراه اندازی این سیستم را پایش مستقیم مناطق توسط کارشناسان و محیطبانان برای اقدام به موقع، کنترل تردد افراددر داخل مناطق تحت مدیریت، بررسی حوادثی چون آتش سوزی به منظور تسریع در اقدامات عملیاتی ،کنترل و پایش حیات وحش و شناسایی متخلفان ذکر کرد.

ابراهیمی کارنامی افزود: بحث استفاده مطلوب از فناوریهای نوین و( آیتی )برای بهبود وضعیت محیط زست استان در تمامی ابعاد به خصوص کنترل و پایش صنایع ،مناطق حساس زیست محیطی و زیستگاهها در اولویتهای این اداره کل قرار دارد و با توسعه بهره برداری از تکنولوژیهای جدید و با فراهم آوردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و آموزش کارشناسان و کاربران هدف شاهد تحول چشمگیر در حوزه حفاظت و صیانت ازمحیط زیست استان خواهیم بود.

آغازطرح بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی فارس



قائم مقام مدیرعامل و معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس از آغاز اجرای طرح بهینه سازی مصرف انرژی وارائه مشاوره رایگان به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی فارس خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارائه راهکارهای کارشناسی به واحدهای صنعتی به منظور مصرف بهینه انرژی انجام میشود.

مصطفی هاشمی با بیان اینکه یکی از سیاستها و راهبردهای معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس، حمایت از صنایع در راستای مصرف بهینه انرژی و کاهش قیمت تمام شده محصولات است، گفت: با اجرای طرح بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی، حرکتی عظیم در زمینه استانداردسازی مصرف انرژی و در نتیجه کاهش مصرف منابع انرژی در صنایع استان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح با انعقاد قرارداد با شرکت فنی مهندسی "پارس بازخورد" کارشناسان و متخصصان این شرکت ضمن بررسی روند مصرف انرژی در واحدهای صنعتی متقاضی، به ارائه رایگان راهکارها، پیشنهادات و طرحهای استانداردسازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی خواهند پرداخت.

هاشمی اضافه افزود: با توجه به توافقات صورت گرفته با این شرکت فنی مهندسی، تمامی مراحل فاز اول این طرح شامل تعیین شاخصهای اصلی بهره وری، رتبه و پتانسیل بهره وری واحدهای صنعتی نسبت به سایر صنایع هم گروه به صورت رایگان انجام و هزینه های مربوط توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس پرداخت می شود.

قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از تمامی صاحبان صنایع و مدیران واحدهای صنعتی خواست به منظور بهره مندی از مزایای این طرح تا 20 اسفند امسال با مراجعه به سامانه افزایش بهره وری منابع انرژی از طریق لینکهایwww.myenergy.ir ، www.iranenergy.ir ، www.pfco.ir و یا وب سایت شرکت شهرکهای صنعتی فارسwww.farsiec.irضمن تکمیل فرمهای مخصوص نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: برای ورود به سامانه نیاز به نام کاربری و گذرواژه است که برای هر واحد صنعتی، عبارتinds به همراه شماره قرارداد واحد صنعتی با شرکت شهرکهای صنعتی فارس به عنوان نام کاربری و شماره قرارداد به عنوان گذرواژه است.

مردم به سمت افرادی که به تخریب دیگر کاندیداها می پردازند نخواهند رفت

سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس گفت: مردم به سمت افرادی که به تخریب دیگر کاندیداها می پردازند نخواهند رفت.

سعید مظلومیان اظهارداشت: داوطلبانی موفق خواهند شد که اعتقاد آنان به اصل نظام وارزشهای انقلاب وولایت فقیه،بیشتر برای مردم اثبات شده باشد.

وی تخریب کاندیداها از سوی یکدیگر را کاری بسیار مذموم عنوان کرد ویادآور شد: با رعایت تقوای سیاسی، تخریبها به حداقل خواهد رسید و مردم نیز به سمت افرادی که به تخریب دیگر کاندیداها می پردازند نخواهند رفت.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از نمایندگان پس از انتخابات ارتباط خود را با مردم کم رنگ کرده و ارتباط خود را با افراد یا گروه های خاصی که درتبلیغات انتخاباتی برای آنان تلاش کرده اند، برقرار می کنند، تصریح کرد: حفظ ارتباط نزدیک با مردم و پیگیری مطالبات آنان پس از انتخابات باید سرلوحه نمایندگان قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس درخصوص اولویتها و مواردی که باید مدنظر نمایندگان فارس در دور جدید قرار گیرد، اظهارداشت: استان فارس در توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی و همچنین جذب سرمایه گذار از برخی استانها عقب تر است که باید برای رفع آنها و شتاب بخشیدن به توسعه فارس، اولویت اصلی نمایندگان قرار گیرد.

وی ایجاد اشتغال با توجه به تعداد بالای بیکاران خصوصاً فارغ التحصیلان بیکار را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که باید با جدیت از سوی نمایندگان دنبال شود، مظلومیان جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه استان به خصوص در بحث گسترش صنایع را اولویت دیگر مجلس جدید عنوان کرد.

وی افزود: هرچه میزان حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد احتمال انتخاب افراد با صلاحیت بالاتر و افراد قوی تر بیشتر خواهد شد و هرچه میزان آرای نمایندگان منتخب بالاتر رود ایشان با قدرت و اعتماد بالاتری در مجلس حضور یافته و با قوت و قدرت و جدیت بیشتری تصمیم گیری خواهد کرد.

وی نقش حضور گسترده مردم در خنثی کردن توطئه دشمن را حیاتی عنوان کرد و اظهارداشت: دشمن قبل از هر انتخابات یا هر صحنه حضور مردمی مانند 22 بهمن شروع به توطئه برای کاهش حضور مردم می کند و به انحای مختلفی سعی در القای بی تفاوتی ،نارضایتی و مخالفت مردم با انقلاب را دارد.