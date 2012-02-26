500 اثر به دبیرخانه همایش شعر محلی گپ دل بهبهان ارسال شد

سید عبدالله حسینی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام استقبال مخاطبان و علاقه مندان از فراخوان شعر محلی، اظهار کرد: تاکنون تعداد 500 شعر از 120 شاعر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی افزود: پنجمین همایش منطقه ای شعر محلی گپ دل جمعه 19 اسفندماه با حضور استانهای بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، همدان، فارس، چهار محال و بختیاری، ایلام، لرستان و خوزستان در محل سالن آفاق شهرستان بهبهان برگزار خواهد شد.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان تصریح کرد: شاعران می توانند آثار خود را در بخشهای الف: بخش آزاد طنز اجتماعی، آداب و رسوم محلی، رویکرد های دینی، آئینی در شعر محلی، انتظار در ادبیات محلی و ب: بخش بیداری اسلامی (ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نوروز باستانی در اشتراکات قومی و آئینی اقوام مختلف ایرانی) به دبیرخانه همایش ارسال کنند.



وی تصریح کرد: فراخوان پنجمین همایش شعر محلی «گپ دل» همچون دوره های پیشین با هدف حفظ و ارتقای ادبیات محلی و گویشهای منطقه ای، تجلی فرهنگ ایرانی و اسلامی در ادبیات محلی، شناسایی و معرفی شاعران جوان و نوآور و همچنین بستر سازی مناسب برای تعامل و هم اندیشی میان شاعران گویشی در شهرستان بهبهان منتشر شد.