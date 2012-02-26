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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

حسینی منفرد:

500 اثر به دبیرخانه همایش شعر محلی گپ دل بهبهان ارسال شد

500 اثر به دبیرخانه همایش شعر محلی گپ دل بهبهان ارسال شد

بهبهان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان از ارسال 500 شعر از 120 شاعر به دبیرخانه پنجمین همایش منطقه ای شعر محلی گپ دل بهبهان خبر داد.

سید عبدالله حسینی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام استقبال مخاطبان و علاقه مندان از فراخوان شعر محلی، اظهار کرد: تاکنون تعداد 500 شعر از 120 شاعر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی افزود: پنجمین همایش منطقه ای شعر محلی گپ دل جمعه 19 اسفندماه با حضور استانهای بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، همدان، فارس، چهار محال و بختیاری، ایلام، لرستان و خوزستان در محل سالن آفاق شهرستان بهبهان برگزار خواهد شد.
 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان تصریح کرد: شاعران می توانند آثار خود را در بخشهای الف: بخش آزاد  طنز اجتماعی، آداب و رسوم محلی، رویکرد های دینی، آئینی در شعر محلی، انتظار در ادبیات محلی و ب: بخش بیداری اسلامی (ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نوروز باستانی در اشتراکات قومی و آئینی اقوام مختلف ایرانی) به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

وی تصریح کرد: فراخوان پنجمین همایش شعر محلی «گپ دل» همچون دوره های پیشین با هدف حفظ و ارتقای ادبیات محلی و گویشهای منطقه ای، تجلی فرهنگ ایرانی و اسلامی در ادبیات محلی، شناسایی و معرفی شاعران جوان و نوآور و همچنین بستر سازی مناسب برای تعامل و هم اندیشی میان شاعران گویشی در شهرستان بهبهان منتشر شد.
کد مطلب 1543991

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