250 هزار اسناد شهدای گلستان مکانیزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالع‎زاری پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان دستگاه‎های اجرایی شهرستان گرگان گفت: تا پایان سال، وب‎کیوسک شهدا در گلزار امامزاده عبدالله (ع) شهرستان گرگان راه‎اندازی می‎شود.

وی اظهار داشت: وب‎کیوسک یک ابزار اطلاع‎رسانی است که داری یک صفحه مانیتور در ابعاد 14 تا 20 اینچ به‎صورت لمسی است و افراد می‎توانند با وارد کردن مشخصات خود به زندگی‎نامه شهدا و گالری تصاویرشان مراجعه کنند.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان به اهداف راه‎اندازی وب‎کیوسک اشاره کرد و بیان داشت: می‎خواهیم مفاهیم ایثار و شهادت را با توجه به ابزار آلات روز ارائه دهیم به همین منظور این دستگاه را در گلزار شهدا مستقر کرده تا بازماندگان شهید از جمله همسر، فرزند، پدر، مادر، نوه، نتیجه و حتی اقوام و دوستان که به گلزار شهدا می‎روند علاوه بر زیارت قبور شهدا از طریق این وب‎کیوسک عکس‎ها و خاطرات شهید موردنظر را از دوران کودکی تا شهادت همچنین دلاورمردی‎های شهید بزرگوار را مورد مطالعه قرار دهند.

طالع‎زاری یادآور شد: وقتی خانواده‎های شهید به عکس‎های مکانیزه شهدا نظر می‎افکندند اشک شوق در چشمان‎شان حلقه می‎زد، آنها اعتماد کردند از اینکه اسناد شهدا و ایثارگران بعد از 20 یا 30 سال جایی باشد که اسناد شهدا قابل روئیت و ثبت و ضبط شده باشد و حتی آیندگان نیز به سهولت از آن بهره‎مند شوند.

وی تاکید کرد: اعتبارت مورد نیاز برای راه‎اندازی این وب‎کیوسک از اعتبارات پایان سال تامین می‎شود و اکنون نیز در شرف خرید دستگاه هستیم و امیدواریم تا پایان سال آن را به بهره‎برداری برسانیم.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.