250 هزار اسناد شهدای گلستان مکانیزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالعزاری پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان دستگاههای اجرایی شهرستان گرگان گفت: تا پایان سال، وبکیوسک شهدا در گلزار امامزاده عبدالله (ع) شهرستان گرگان راهاندازی میشود.
وی اظهار داشت: وبکیوسک یک ابزار اطلاعرسانی است که داری یک صفحه مانیتور در ابعاد 14 تا 20 اینچ بهصورت لمسی است و افراد میتوانند با وارد کردن مشخصات خود به زندگینامه شهدا و گالری تصاویرشان مراجعه کنند.
معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان به اهداف راهاندازی وبکیوسک اشاره کرد و بیان داشت: میخواهیم مفاهیم ایثار و شهادت را با توجه به ابزار آلات روز ارائه دهیم به همین منظور این دستگاه را در گلزار شهدا مستقر کرده تا بازماندگان شهید از جمله همسر، فرزند، پدر، مادر، نوه، نتیجه و حتی اقوام و دوستان که به گلزار شهدا میروند علاوه بر زیارت قبور شهدا از طریق این وبکیوسک عکسها و خاطرات شهید موردنظر را از دوران کودکی تا شهادت همچنین دلاورمردیهای شهید بزرگوار را مورد مطالعه قرار دهند.
طالعزاری یادآور شد: وقتی خانوادههای شهید به عکسهای مکانیزه شهدا نظر میافکندند اشک شوق در چشمانشان حلقه میزد، آنها اعتماد کردند از اینکه اسناد شهدا و ایثارگران بعد از 20 یا 30 سال جایی باشد که اسناد شهدا قابل روئیت و ثبت و ضبط شده باشد و حتی آیندگان نیز به سهولت از آن بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: اعتبارت مورد نیاز برای راهاندازی این وبکیوسک از اعتبارات پایان سال تامین میشود و اکنون نیز در شرف خرید دستگاه هستیم و امیدواریم تا پایان سال آن را به بهرهبرداری برسانیم.
گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.
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