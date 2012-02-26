مشکلات شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی استاندار سمنان یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد در محل استانداری گفت: دلیل حساسیت و پیگیری بنده در خصوص رفع مشکلات این شرکت، وجود حدود 15 هزار نفر سهامدار است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها در رهنمودهای خود خدمتگزاری به مردم را یادآور شده اند، افزود: همه مسئولان باید این مهم را آویزه گوش خود قرار دهند.

مقام عالی دولت در استان سمنان تصریح کرد: مدیران باید با جدیت تمام مشکلات این شرکت را حل و فصل نمایند چون پیشرفت کشت و صنعت از لحاظ زیست محیطی نیز در شهمیرزاد تاثیر گذار خواهد بود.

رهی اظهار داشت: می بایست بسترهای لازم را جهت رونق سرمایه گذاری این کشت و صنعت فراهم نمائیم تا روز به روز شاهد توسعه آن باشیم.

همچنین در این جلسه برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد طرح ها و برنامه های خود را جهت حل مشکلات این شرکت بیان کردند.