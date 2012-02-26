اتصال شبکه برق ایران به 3 کشور عربی حاشیه خلیج فارس

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اتصال شبکه برق ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، گفت: در حال حاضر مذاکراتی با سه کشور عربی قطر، عمان و امارات متحده عربی برای ایجاد خطوط برق زیر دریایی از بستر خلیج فارس در حال انجام است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه در حال حاضر مطالعات طراحی؟، ساخت، نصب و راه اندازی کابل برق زیر دریایی بین ایران، قطر، عمان و امارات در حال انجام است، تصریح کرد: این مطالعات در شرایط فعلی توسط یک مشاور بین المللی در حال انجام است.

این مقام مسئول همچنین در خصوص حجم مبادله برق بین ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، توضیح داد: در صورت توافق نهایی و ساخت کابل برق زیر دریایی حدود یکهزار و 500 تا 2000 مگاوات برق با این کشورها مبادله خواهد شد.

وی همچنین با مطلوب ارزیابی کردن روند مذاکرات انجام شده، خاطر نشان کرد: مطالعات احداث این کابل برق زیر دریایی در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش مهر، یکی از سیاست‌های کلان وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر گرجستان یا ارمنستان، اتصال به شبکه برق لبنان از مسیر ترکیه و سوریه، اتصال به شبکه برق کشورهای حاشیه خلیج فارس و شبه قاره هند است.

به عبارت دیگر تبدیل ایران به هاب الکتریکی منطقه خاورمیانه و افزایش حجم تبادلات برق با کشورهای همسایه و منطقه از مهمترین سیاست‌های اجرایی وزارت نیرو است.