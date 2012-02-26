کاهش 20 درصدی آلایندگی واحدهای صنعتی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودی راد پیش از ظهر یکشنبه در جلسه قانون مدیریت پسماند واحد های صنعتی مازندران با اشاره به اینکه مازندران به سمت صنعتی شدن گام بر می دارد افزود: همه واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی باید محیط زیست سالم و پایدار را برای آحاد جامعه فراهم سازند.

وی افزود: تعدادی واحدهای صنعتی در مازندران با رعایت شرایط مختلف زیست محیطی به عنوان واحد صنعتی سبز نامگذاری شدند.

محمودی راد به مدیریت پسماند و نحوه احاطه بر آن اشاره کرد و افزود: نحوه نگهداری، جلوگیری از تولید پسماند، حداقل سازی، بازیابی، بازیافت، انتقال و تصفیه و دفع نهایی پسماند را در واحد های تولیدی کاهش می دهیم.



مدیرکل محیط زیست مازندران با بیان اینکه همه واحدهای صنعتی مازندران دارای فعالیتهای زیست محیطی خوبی هستند تاکید کرد: همه واحدهای تولیدی هر سه ماه یکبار فعالیتهای زیست محیطی خود را به اداره محیط زیست استان گزارش کرده تا واحد آلاینده محسوب نشوند و از آنها عوارض اخذ نشود.

وی با بیان اینکه به صنعت استان در حال حاضر توجه شده است افزود: مازندران باید از طریق توسعه پایدار به سمت صنعتی شدن سوق داده شود.

محمودی راد افزود: صنعتگران استان باید تلاش کنند تا با تولید کالاهای نوو جدید دست نیاز به کشورهای بیگانه دراز نکنند.

مدیرکل محیط زیست استان افزود: واحدهای تولیدی به عنوان بازوان توانمند محیط زیست و با همکاری یکدیگر باید گام بلندی در زمینه اقتصادی و پویایی صنعت بردارند.