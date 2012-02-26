مصدوم نیستم/ حضورم مقابل قطر به صلاحدید کادر فنی بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی فردر حاشیه تمرین امروز یکشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان ضمن بیان این مطلب افزود: پیش از این مصدومیتی داشتم که برطرف شده و امروز وضعیت خوبی دارم. البته حضورم در دیدار مقابل تیم ملی قطر به صلاحدید کادر فنی بستگی دارد.

وی شراط اردوی حاکم بر اردوی تیم ملی را مطلوب خواند و گفت: حدود 10 تا 12 روز است که در اردوی تیم ملی هستیم در این مدت تمرینات خوبی را در دوبی و تهران پشت سر گذاشته ایم.

حدادی فر در خاتمه تصریح کرد: همه چیز خوب است و امیدوارم چهارشنبه با حمایت هواداران موفق به شکست قطر شویم و به عنوان صدرنشین به مرحله بعدی مسابقات جام جهانی صعود کنیم.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخاباتی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.