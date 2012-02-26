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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

قاسم حدادی فر:‏

مصدوم نیستم/ حضورم مقابل قطر به صلاحدید کادر فنی بستگی دارد

مصدوم نیستم/ حضورم مقابل قطر به صلاحدید کادر فنی بستگی دارد

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه دچار مصدومیت نیست حضورش در میدان را به صلاحدید کادر فنی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی فردر حاشیه تمرین امروز یکشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان ضمن بیان این مطلب افزود: پیش از این مصدومیتی داشتم که برطرف شده و امروز وضعیت خوبی دارم.  البته حضورم در دیدار مقابل تیم ملی قطر  به  صلاحدید کادر فنی بستگی دارد.

وی شراط اردوی حاکم بر اردوی تیم ملی را مطلوب خواند و گفت: حدود 10 تا 12 روز است که در اردوی تیم ملی هستیم در این مدت تمرینات خوبی را در دوبی و تهران پشت سر گذاشته ایم.

حدادی فر در خاتمه تصریح کرد: همه چیز خوب است و امیدوارم چهارشنبه با حمایت هواداران موفق به شکست قطر شویم و به عنوان صدرنشین به مرحله بعدی مسابقات جام جهانی صعود کنیم.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب هفته ششم و پایانی از مرحله  سوم مسابقات فوتبال انتخاباتی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1543999

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