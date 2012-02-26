تقویت ارتش لبنان سیاست راهبردی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع، در نخستین دور از مذاکرات وزیران دفاع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان، طرفین بر گسترش و تقویت روابط دوستانه دو کشور به ویژه در حوزه‌ دفاعی و روند همبستگی ملی در لبنان به عنوان عنصری تعیین‌کننده در تحکیم ثبات، امنیت و همگرایی سازنده در خاورمیانه برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو تأکید کردند.

در این دور از مذاکرات، سردار وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اشتراکات و پیوستگی‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی فراوان میان دو کشور گفت: لبنان از نظر ما مظهر مقاومت، ایستادگی و صبوری است، کشوری متمدن و تاریخی که بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز میان ادیان استوار است.

وحیدی با بیان اینکه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تعمیق همگرایی، ارتقای امنیت و ثبات در منطقه و مقابله با هرگونه فتنه‌جویی و تجاوز به حقوق ملت‌ها است، گفت: ثبات و پاسداری از امنیت لبنان را بخش مهمی از ثبات در منطقه می‌دانیم.

وی با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از لبنان در برابر تهدیدات خارجی و تهدیداتی که از ناحیه تروریست‌ها متوجه لبنان است اظهار داشت: امروز مقاومت در لبنان اختصاص به یک گروه و مذهب خاص ندارد و ارتش و مقاومت دو بال پرواز بلند لبنان به سوی توسعه، پیشرفت و ثبات است.

وزیر دفاع با اشاره به فشارهای آمریکا و برخی عوامل آن در منطقه برای ایجاد و گسترش بحران در سوریه گفت: آمریکا پس از حذف چند مهره خود در منطقه تلاش می کند، با حذف سوریه جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را تضعیف کند.

وحیدی، سفر وزیر دفاع لبنان را فرصت بسیار مناسبی برای گسترش و توسعه روابط دفاعی دو کشور دانست و تصریح کرد، تقویت ارتش لبنان از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران بشمار می‌رود و لبنان باید دارای یک ارتش قوی برای دفاع از منافع خود در منطقه باشد.

فائز غصن وزیر دفاع لبنان نیز در این دور از مذاکرات با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و تقدیر از مواضع کشورمان نسبت به مقاومت و ارتش لبنان گفت: هم اکنون هماهنگی کاملی میان ارتش و مقاومت لبنان درخصوص مسائل پیرامونی وجود دارد. به همین جهت شعار ارتش، ملت و مقاومت در کنار یکدیگر تثبیت شده است.

وزیر دفاع لبنان با تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران در جنگ 33 روزه تصریح کرد، جنگ 33 روزه به ما آموخت تا هرچه بیشتر پایدار و مقاوم باشیم.

وی با ابراز تأسف‌ از اقدامات بعمل‌آمده علیه سوریه اظهار داشت: فشارهایی که علیه سوریه اعمال می‌شود، نتیجه عدم سازش با رژیم صهیونیستی است.

وزیر دفاع لبنان با بیان اینکه ایران و لبنان همواره حامی و پشتیبان یکدیگر بوده‌اند اظهار امیدواری کرد، تعاملات و همکاری میان دو کشور افزایش یابد.

وی لبنان گفت: درصورت هرگونه حماقتی از سوی رژیم صهیونیستی در حمله به لبنان با ارتشی توانمند و یکپارچه و مقاومتی قدرتمند روبرو و شکست دیگری را متحمل خواهد شد.

قبل از انجام شروع مذاکرات، مراسم استقبال رسمی از وزیر دفاع جمهوری لبنان از سوی وزیر دفاع کشورمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فائز غصن وزیر دفاع لبنان در سفر به ایران که به دعوت رسمی سرداروحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران انجام شد علاوه بر دیدار و مذاکره با وزیر دفاع کشورمان، با مقامات بلندپایه سیاسی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و پیرامون مسایل مورد علاقه دو کشور گفتگو خواهد کرد.

بازدید از توانمندی‌های صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دیگر برنامه‌های وزیر دفاع لبنان در مدت اقامت خود در تهران است .

