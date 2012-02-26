به گزارش خبرنگار مهر، میرزا آقایی خوانساری صبح یکشنبه در کارگاه تغذیه و سلامت که در باشگاه چاقی شهرری برگزار شد، با بیان اینکه اضافه وزن در میان اقشار مختلف مردم رو به افزایش است، افزود: در گزارشهای اخیر جامعه جراحان آمریکا، هشدار داده شد که اضافه وزن به عنوان یکی از دلایل مرگهای قابل پیش بینی به زودی با سیگار، برابری خواهد کرد، مگر آنکه اضافه وزن کنترل شود.

وی بیان کرد: متأسفانه بسیاری از هموطنان ما از بیماری دیابت و فشار خون بالای پیدا و پنهان رنج می ‌برند و بیش از 60 درصد ایرانیان بالای 20 سال اضافه وزن دارند که این موضوع نشانگر بی ‌توجهی آنان به تغذیه درست و مناسب است.

این کارشناس با اشاره به اینکه اضافه وزن فشار زیادی را به قلب وارد می ‌کند اضافه کرد: این امر موجب صدمات بسیار به سلامتی فرد در سالهای آینده می ‌شود و لازم است که افراد و به‌ ویژه جوانان توجه بیشتری را به تغذیه و سلامتی خود داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ورزش دوچرخه ‌سواری، هدف خود از تردد با دوچرخه و به همراه داشتن آن در نشستها، ترویج این ورزش مفرح و پیام آوری سلامت دانست.

طراح مثلث تندرستی بیان داشت: این طرح شامل مثلثی با سه ضلع اراده، نظم در تغذیه و ورزش است که با دادن اطلاعات کافی و لازم افراد را در رعایت رفتار خوراکی مناسب و ورود به جاده تندرستی کمک می‌ کند.

گفتنی است باشگاه چاقی شهرری زیر نظر اداره سلامت معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 20 فعالیت خود را از یک سال گذشته آغاز کرده و تاکنون 300 نفر از بانوان و آقایان این شهر در این باشگاه ثبت نام و از خدمات آن بهره منده می شوند.

همچنین افرادی که به عضویت این باشگاه در می آیند، براساس سن، وزن و سابقه بیماری برای آنها پرونده پزشکی تشکیل می شود و پس از ویزیت توسط پزشک، آزمایشهای لازم از قبیل قند، خون، فشار خون، چربی و سایر آزمایشها از افراد گرفته می شود.

در مرحله بعد نیز کارشناس تغذیه بر مبنای سابقه بیماریها و وزن افراد، برنامه ای را برای تغییر عادتهای غذایی فرد تجویز می کند تا این عادتهای بد به سوی تغذیه سالم سوق پیدا کند.

بعد از انجام این مراحل، کارشناس ورزشی وارد عمل خواهد شد و با توجه به بیماریهایی که فرد دارد، برنامه ورزشی جدیدی براساس توانمندیهای او ارائه می دهد و دستگاههای بدنسازی که در این باشگاه وجود دارد، براساس استانداردهای لازم است.

در صورتی که افراد از برنامه ها و دستوراتی که کارشناسان به او ارائه می دهند پیروی کند نه تنها دچار مشکل نمی شوند، بلکه در زمان کوتاه، نتایج قابل قبولی را دریافت خواهند کرد.