کم کاری آب منطقه ای موجب اخلال در پروژه دریاچه مصنوعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در مراسم افتتاح و بهره برداری از دو زمین چمن مصنوعی در مناطق 7 و 9 و کاشی کاری زیرگذر چهارراه طالقانی که به صورت متمرکز در منطقه 7 شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: امید می رود که شهروندان از این اماکن ورزشی به نحو مطلوبی استفاده و از آنها حفاظت کنند.

وی افزود: در سال آینده از سوی مدیریت تربیت بدنی شهرداری کرج، توجه ویژه ای به احداث اماکن ورزشی به خصوص برای بانوان می شود.

شهرداری کرج آمادگی لازم را برای اجرای پروژه های عظیم دارد

وی گفت:: شهرداری کرج آمادگی کامل را برای اجرای پروژه های مختلف و عظیمی را دارد اما برخی از نهادها موانع مختلفی را برای اختلال در کار ایجاد می کنند.

آقازاده ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج طی سال گذشته و سال جاری به ترتیب یک میلیارد و یک و نیم میلیارد تومان اعتبار برای احداث دریاچه مصنوعی همراه با فضای تفرج گاهی و مراکز خرید در اجرای طرح ساماندهی رودخانه اختصاص داد.



محدوده خدمات شهرداری بر حسب نیازهای شهرنشینی وسعت می یابد



معاون اداری مالی شهرداری کرج گفت: محدوده خدمات شهرداری بر حسب نیازهای زندگی شهروندی وسعیت می یابد.



مهرداد ترابیان با تاکید بر ارائه خدمات شهری بر حسب نیاز شهروندان افزود: نیازسنجی از ابزار های مهمی است که می تواند یاری رسان برنامه های مدیریت شهری در مسیر ارتقاء سطح خدمات دهی به شهر و شهروندان باشد.

وی با تاکید بر ایجاد ارتباط موثر و سازمان یافته بین شهروندان و مدیریت شهری، تاکید کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات شهری در گرو این ارتباط گیری رفع می شود.

ترابیان با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری کرج شامل شورای شهر و شهرداری آماده رویارویی با مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان است، بیان کرد: آگاهی یافتن از مشکلات شهری آمادگی مجموعه مدیریت شهری را در رویارویی با مسائل و رفع آن ها دو چندان می کند.



افتتاح سه پروژه ورزشی و زیباسازی در کرج



با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، دو زمین چمن مصنوعی در مناطق 7 و 9 و کاشی کاری زیرگذر چهارراه طالقانی به صورت متمرکز در منطقه 7 شهرداری کرج افتتاح و بهره برداری شد.



معاون خدمات شهری شهرداری کرج عصر امروز در این مراسم اظهار داشت: در ابتدای سال جاری معاونت خدمات شهری شهرداری متعهد شد که 10 زمین چمن مصنوعی را در نقاط مختلف این کلانشهر احداث و افتتاح کند.

علی اصغر کمالی زاده افزود: در این زمینه چهار زمین چمن مصنوعی در تیرماه، دو زمین چمن مصنوعی امروز بهره برداری شد و قرار است که تا پایان سال جاری مابقی زمین ها نیز افتتاح و بهره برداری شود.



سه انتصاب جدید در شهرداری کرج



صبح امروز در جلسه شورای برنامه ریزی مدیران شهرداری کرج که به ریاست شهردار این کلانشهر برگزار شد، سید علی آقازاده از ابلاغ تصویب سازمان زیباسازی شهرداری کلانشهر کرج از سوی وزیر کشور خبر داد و افزود: این سازمان می تواند نقش بسیار مهمی در تغییر چهره شهر و افزایش درآمد زایی و ایجاد درآمدهای پایدار ایفا کند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت شکل گیری مطلوب این سازمان حسین صدرایی به سمت سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری کرج منصوب شد.



پارکینگ طبقاتی باغ خانواده کرج احداث می شود



مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج گفت: در صورت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، احداث پارکینگ طبقاتی باغ خانواده در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.



محمد جواد حسینی افزود: این پارکینگ در ضلع شمال غربی – جنوب غربی باغ خانواده جانمایی شده است.

وی مساحت زمین پارکینگ طبقاتی باغ خانواده را هزار و 426 در هزار و 600 متر مربع ذکر کرد و گفت: زمین جانمایی شده در مالکیت شهرداری است.

این مسئول در خصوص طرح شمال غربی پارکینگ طبقاتی باغ خانواده عنوان کرد: مساحت قطعه شمالی را 9 هزار و 982 متر مربع ذکر کرد و بیان کرد: طراح پیش بینی شده برای این متراژ از زمین شامل احداث سه طبقه تجاری و چهار طبقه زیر زمین پارکینگ است.

حسینی در خصوص برآورد هزینه طرح اظهارداشت: سهم شهرداری از اجرای طرح پارکینگ طبقاتی باغ خانواده شامل هزینه ساخت و عوارض پروانه ساخت با احتساب بیش از 72 میلیارد ریال است.