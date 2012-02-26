تورهای گردشگری ویژه ایتام منطقه 19 تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول جوادی گفت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، برنامه هایی برای ایتام و فرزندان بانوان سرپرست خانوار پیش بینی شده است که از نیمه دوم اسفندماه اجرا می شود.

وی افزود: برهمین اساس ضمن تهیه سبد کالا با مشارکت خیرین برای خانواده های محروم، تور گردشگری به همراه پذیرایی ویژه ایتام و محرومین برگزار می شود.

این مسئول بیان کرد: پوشاک و سایر ملزومات برای یکهزار و 100 نفر در نظر گرفته شده که برای رفع نیازهای ایتام و محرومان در اختیارشان قرار می گیرد.

جوادی اضافه کرد: در آستانه فصل بهار این منطقه با نصب بنر خیرمقدم، اطلاع رسانی و اعلام برنامه های فرهنگی، معرفی اماکن تاریخی و گردشگری میزان مسافران نوروزی خواهد بود.

وی یادآور شد: دو هزار بسته فرهنگی با محتوای سلامت و آموزش شهروندی و هزار نسخه نیز پیک شهروندی به همراه 10 هزار بروشور سلامت که حاوی اطلاعات مفید در موضوعات مختلف سلامت و بیماریها است در اختیار مسافرین قرار می گیرد.

600 اصله نهال در بوستان ولایت غرس خواهد شد

جوادی از مزین کردن منطقه با نام مقدس شهدا به مناسبت روز درختکاری خبر داد و افزود: 17 اسفندماه مقارن با حضور مقام معظم رهبری در بوستان ولایت است که در این روز با حضور خانواده های معظم شهدا 600 اصله نهال به نام 600 شهید منطقه غرس خواهد شد.

ورزش همگانی در سلامتی بانوان نقش مهمی دارد

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران اظهار داشت: ورزش همگانی در سلامتی بانوان نقش مهمی دارد.

زهره مرزوقی در جلسه مسئولان ورزش بانوان حوزه ها و شهرستانهای استان تهران افزود: بانوان باید از حداقل امکانات، استفاده بهینه کنند.

وی عنوان کرد: باید تلاش شود تا درحد توان اهداف اداره کل ورزش و جوانان استان تهران را سرلوحه کارها قرار بگیرد و باید به سمتی رفت که عملکرد بانوان در سال 91 بهتر از امسال باشد.

وی ضمن تأکید براهمیت ورزش همگانی و نقش آن در سلامتی بانوان، ادامه داد: باید بانوان تشویق شوند که به دور از هرگونه مشکلات روحی و جسمی و روانی، به امروز ورزش بپردازند و با حضور فعال در ورزش همگانی، چهره های مستعد را شناسایی و به سوی ورزش قهرمانی سوق داد.

مکانهای نصب پوسترهای تبلیغاتی کاندیداها در ورامین تعیین شد

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین گفت: شهرداری ورامین در راستای اجرای ماده 152 آئین نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی، مکانهای مورد نیاز نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا را برای تبلیغات تعیین کرد.

سید ابوالفضل قاسمی اضافه کرد: این مکانها به منظور ایجاد نظم و انظباط برای تبلیغات تعیین شده تا به واسطه این نظم شاهد حضور حداکثری مردم باشیم.

وی اظهار داشت: شهرداری ورامین با جانمایی محل تبلیغات در مکانهای پرتردد و مهم شهرستان، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان با نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا را فراهم نموده است.

قاسمی این مکانها را میدان کفن پوشان، شهرک خیرآباد، شهرک مدرس، میدان ولی عصر(عج)، خیابان شهید چمران، ابتدا و انتهای پل 15 خرداد، خیابان عمروآباد، میدان دانشجو، میدان ارشاد عمرآباد، میدام امام حسین(ع)، مقابل اداره برق، مقابل مسجد جامع، میدان امام خمینی (ره)، خیابان طالقانی، مجتمع ادارات، میدان مادر و پارک جوان ذکر کرد.

وی همچنین از سکینه بانو، روبروی دانشگاه آزاد، مقابل بیمارستان 15 خرداد، میدان کهریزک، میدان روغنکشی، چهارراه اسفند آباد، مقابل تکیه سید فتح الله، میدان رازی، میدان بسیج و روبروی بیمارستان مفتح به عنوان دیگر محل های تبلیغات نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یاد کرد.

این مسئول افزود: نامزدهای انتخابات تنها مجاز به نصب و الصاق تراکتها و بروشورهای خود بر روی این محلها که از بنرهای سفید رنگ پوشیده شده هستند.

وی با بیان اینکه هرکدام از این مکانها به یکی از نامزدها تعلق خواهد گرفت، عنوان کرد: الصاق تراکت ها و بروشورهای تبلیغاتی نامزدها بر روی تبلیغات سایر نامزدها تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده با حضور مأموران شهرداری و کمیته امحا و نیز ضابطین قضایی مراتب جهت سیر مراحل قانونی صورت جلسه خواهد شد.

قاسمی ادامه داد: شماره تلفنهای 36263620 ،36267700 و 09128912113به طور شبانه روز آماده دریافت گزارش مربوط به تخلفات تبلیغاتی است تا از هرگونه مشکل و درگیری میان طرفداران نامزدها در حین تبلیغات جلوگیری به عمل آید.

سارق 200 میلیون ریال طلا و زیورآلات در دماوند دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند گفت: سارقی که 200 میلیون ریال طلاجات و زیورآلات را در شش فقره سرقت به دست آورده بود، هنگام فروش آنها به مبلغ 70 میلیون ریال به همراه سه مالخر توسط پلیس در شهرستان دماوند دستگیر شد.

فرهاد قدوسی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت منازل در شهر دماوند، اکیپی از کارآگاهان پلیس آگاهی با جمع‏آوری آثار و ادله موجود در محل‏های وقوع سرقت و با بهره‏گیری از منابع اطلاعاتی موضوع را تحت پیگیری قرار دادند.

وی در خصوص شگرد سارق اظهار داشت: در بررسی‏های اولیه مشخص شد که در اکثر این سرقتها، سارق پس از اطمینان از اینکه کسی در منزل حضور ندارد، از دیوار منازل بالا رفته و از طریق پنجره یا بالکن وارد منزل شده و اقدام به سرقت طلاجات و اموال با ارزش می کرده است.

این مسئول ادامه داد: در نهایت بعد از چند روز تلاش شبانه‏روزی، سارق شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در یک اقدام غافل‏گیرانه متهم در مخفی‏گاهش دستگیر و برای انجام تحقیقات و بازجوییهای بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی یادآور شد: در بازجویی به عمل آمده، متهم به شش فقره سرقت طلاجات و زیورآلات داخل منازل به ارزش 200 میلیون ریال و فروش آن به سه مالخر به مبلغ 70 میلیون ریال اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند افزود: با جمع‏بندی این اطلاعات و در مرحله دیگری از پیگیریها، مأموران موفق به دستگیری مال خران که پس از خریدن طلاجات مسروقه بلافاصله آنها را آب کرده و به فروش می رساندند، شدند.

وی عنوان کرد: به منظور برقراری امنیت پایدار، پیشگیری از وقوع جرائم، ناامن کردن جامعه برای بزهکاران و متخلفان مهم بوده و باید در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اطلاع دهید.