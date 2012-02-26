راه اندازی بسته خدمات الکترونیکی نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، در این اقدام که برای پاسخگویی به نیازهای کاربران در سال جدید صورت گرفته، 18 خدمت الکترونیکی نوروزی به صورت هم زمان و یکپارچه به متقاضیان عرضه می شود که علاوه بر صرفه جویی در هزینه، ایجاد تسهیل در رفت و آمد را نیز به همراه دارد.

در بسته خدمات نوروزی درگاه ایران، بسیاری از خدمات مورد نیاز سفرهای نوروزی مردم نظیر معرفی و رزرو هتل، خرید اینترنتی بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، اعلام وضعیت آب و هوا، ترافیک جاده ها، معرفی آژانس های مسافرتی و غیره وجود دارد که البته با عرضه خدمات جدید، تکمیل می شود و مورد به روز رسانی قرار می گیرد.

بسته نوروزی درگاه ایران، علاوه بر این جستجوی جاذبه های گردشگری، دسترسی به اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی و نیز رزرواسیون اماکن اقامتی کشور را نیز امکان پذیر می سازد.

براین اساس کاربران با مراجعه به این بخش می توانند در جریان کلیه خدمات نوروزی که به صورت الکترونیکی عرضه می شود قرار بگیرند و آنها را مورد استفاده قرار دهند.