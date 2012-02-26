پایگاه بسیج در منطقه فردیس راه اندازی می شود

حجت الاسلام شمس الله فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پایگاه بسیج در منطقه فردیس کرج راه اندازی شده است، افزود: این پایگاه به طور رسمی تا پایان سال افتتاح می شود.



وی هدف از برگزاری این پایگاه را ترویج فرهنگ بسیج در میان هنرمندان این منطقه برشمرد و اظهار داشت: همراهی هنرمندان با تفکر بسیجی از یک طرف تنومند تر شدن درخت طیبه بسیج را به همراه دارد و از طرف دیگر باعث تقویت روحیه بسیج گونه در بین هنرمندان می شود.



وی ادامه داد: این پایگاه برای هنرمندان بسیجی برنامه های مختلفی مانند اعزام به اردوهای راهیان نور به همراه دانش آموزان را پیش بینی کرده است.



حجت الاسلام فلاح هدف از اعزام هنرمندان با دانش آموزان به اردوهای راهیان نور را آشنا سازی دانش آموزان با فرهنگ جنگ و شهادت در قالب نمایش و سایر رشته های عنوان کرد.



به گفته سرپرست اداه فرهنگ و ارشاد اسلامی فردیس این پایگاه در حال حاضر فعالیت خود را آغاز کرده و در حال عضو گیری است اما هنوز به طور رسمی افتتاح نشده که تا پایان سال انجام می شود.

