خوزستان مشکل مدیریتی دارد

شبیب جویجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص مشکلات حوزه انتخابیه اهواز، عمران شهری و روستایی را به عنوان دو بال حرکت و رشد توسعه یافته به سوی توسعه فراگیر و پیشرفت همه جانبه می دانیم. در رابطه با عمران شهری در چهار سال گذشته نمایندگان شهرستان اهواز با بدبیاری روبرو شدند.

جویجری افزود: اهواز هشت شهردار در این چهار سال و نیم گذشته به خود دیده به همین دلیل بنای کار ما بر این است که بتوانیم طوری فعالیتهای خودمان را شروع کنیم که مدیریت عمران شهری متناسب با حجم مشکلات موجود در شهرستان اهواز و متناسب با حجم کارها و فعالیتهایی که در این زمینه باید صورت دهد مدیریت شهری را کارآمد تر با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار داریم و با استفاده از تعامل با وزارت کشور بتوانیم مدیریت با ثباتی داشته باشیم.



وی ادامه داد: ما در استان خوزستان مشکل منابع نداریم بلکه مشکل ما بیشتر مدیریتی است به همین دلیل اگر بتوانیم مدیریت کارآمدی را در اهواز و در کل استان خوزستان داشته باشیم بسیاری از مشکلات موجود در شهر اهواز حل شدنی است.



نماینده مردم اهواز در مجلس هشتم تصریح کرد: در خصوص مسائل زیربنایی شهر اهواز مانند پروژه فاضلاب می توانم بگویم در این چهار سال به صورت مداوم و نه جسته و گریخته، هفته ای نبوده که یک پیگیری در این رابطه نداشته باشم. این موضوع هم مشکلات مدیریتی پیدا کرد و در این سه سال سه مدیر عوض شد در کنار آن یک سری مشکلات اعتباری پیدا کرد و نهایتا یکی از عواملی که باعث استیضاح وزیر نیرو بود وضعیت فاضلاب شهر اهواز بود، قولهایی در این رابطه داده شده که امیدواریم مشکلات حل شود به طور کلی اگر بتوانیم مدیریت شهری را تقویت کنیم بسیاری از مشکلات و مسائل زیر بنایی اهواز حل خواهد شد.

نامزد مورد حمایت جبهه متحد در حوزه انتخابیه اهواز در خصوص معضلات فرهنگی اهواز و خوزستان نیز تصریح کرد: در خوزستان یک سری اولویتها وجود دارد و یکسری فوریت و باید گفت فوریتها در خوزستان آنقدر زیاد است که به بسیاری از اولویتها نمی رسیم و شاید به آنها تنها نیم نگاهی داشته باشیم و نسبت به اولویت ها و برنامه ها زاویه پیدا کرده و به فوریتها برسیم.



وی افزود: در بحث فرهنگی، منبع مهم فرهنگی ما فرهنگ دینی است و مدنظر ما هم در استان خوزستان توجه به فرهنگ دینی، گسترش فرهنگ بر اساس آموزه های دین مبین اسلام خواهد بود و مصدر اول این فرهنگ سازی علاوه به خانواده و مدرسه حوزه های علمیه و مساجد هستند که در این خصوص چه در گذشته و چه در آینده تلاش کردیم که محوریت این دو نهاد مهم که به هم وابسته هستند را هم از بعد اعتبارات و هم برنامه های مختلف تقویت کنیم که در این راستا امسال بودجه مساجد چندین برابر شده است.