بازار میزگردهای انتخاباتی در لرستان رونق گرفت/ دانشگاهها میزبان کاندیداها

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر میزگردهای انتخاباتی برخی دانشگاههای استان میزبان کرسیهای آزاداندیشی و انتشار ویژه نامه انتخاباتی بوده است. این در حالیست که روز گذشته دانشگاه آزاد خرم آباد میزبان 10 کاندیدای مجلس شورای اسلامی بود تا شور انتخاباتی بر فضای دانشگاه حاکم شود.

انتقاد از آموزش و پرورش و دانشگاه سیاست زده

یکی از کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی گفت: پایه توسعه هر استانی نیروی انسانی و پایه توسعه نیروی انسانی آموزش و پرورش است؛ اما یکی از معضلات بزرگ ما آموزش و پرورش سیاست زده است و به نسبت قوی‌تری دانشگاه سیاست زده است و با این حال عده ای دلال در آموزش و پرورش لرستان امروزه روند انتخابات را به بیراهه کشانده‌اند.

مهرداد ویسکرمی با تاکید بر اینکه معلم و دانش آموز باید سیاسی باشند؛ اما اگر سیاست زده شوند راه را گم می کنند، افزود: روال مدیریت و ارتقای در آموزش و پرورش لرستان سیاست زده است و تا آموزش و پرورش از مدیریت سیاسی به مدیریت علمی و تخصصی برنگردد امید به توسعه این استان وجود ندارد.

کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی در ادامه گفت: با وجود اینکه لرستان جزو پنج استان امن کشور محسوب می‌شود و از ظرفیت‌های عظیم گردشگری، آب، وجود 50 درصد کل داروهای گیاهی، معادن خوب، نفت و گاز برخورداریم؛ اما در عین حال امروز در این استان با چالش اعتیاد و بیکاری مواجه است.

شایسته سالاری در لرستان نیست

ویسکرمی به مشکلات حوزه سلامت استان اشاره و بیان کرد: اتاق عمل بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در برخی از موارد به عنوان آلوده‌ترین اتاق عمل کشور رتبه دارد و از نظر آمار ایدز نیز جایگاه خوبی نداریم.

وی با طرح این سئوال که با وجود این همه ظرفیت در استان لرستان ریشه مشکلات این استان در چیست، گفت: شایسته سالاری در لرستان نیست و متاسفانه وابستگی به نمایندگان و جناحها تعیین کننده مدیریتها هستند و در برخی جاها در حالی که چندین دکترای مرتبط وجود دارد یک فوق دیپلم غیرمرتبط در راس قرار می‌گیرد.

کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی گفت: راهکار ریشه کن کردن مشکل بیکاری در لرستان این است که مدیران استان و استاندار متعهد، متخصص و بومی باشند و به جای اینکه سلیقه‌ها آنها را تعیین کنند با عقل جمعی و بر اساس تخصص و شایسته سالاری و با رای مخفی انتخاب شوند.

کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی گفت: نگاهی که از بیرون به لرستان می‌شود، نگاهی سنگین است و چهره علمی و فرهنگی لرها را تخریب کرده‌اند و با این حال انتخابات مجلس فرصت خوبی است که دارنده بالاترین مدرک تحصیلی را به عنوان نماینده خرم آباد به مجلس بفرستیم.

مشکل اول استان لرستان اشتغال است

یکی دیگر از کاندیداهای نهمین دوره مجلس در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی گفت: باید درآمد حاصل از حذف یارانه 10 میلیون ایرانی، به لرستان و استان‌های محروم اختصاص یابد.

ایرج عبدی اظهار داشت: 420 میلیارد تومان درآمد حاصل از حذف یارانه 10 میلیون ایرانی است که پیشنهاد می کنم این درآمد در راستای اشتغالزایی هر سه ماه یک بار به استان های محرومی مانند لرستان و ایلام اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه مشکل اول استان لرستان اشتغال است، افزود: برای اشتغال در لرستان فرصت هدر دادن منابع را نداریم و ایجاد اشتغال باید به عنوان دغدغه اول نمایندگان استان تبدیل شود.

کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی گفت: در شهر ما و استان لرستان همه پیمانکاران خارج از استان هستند و بیمارستان شهید رحیمی، بیمارستان اعصاب و روان، بیمارستان شهدای عشایر و کارخانه سیمان به دست غیربومی ها ساخته می شوند.

عبدی افزود: راهکار رفع مشکلات شهر خرم آباد با طی کردن راهکارهای گذشته محقق نخواهد شد و نیاز به یک مسیر جدید در توسعه داریم.

نماینده ای که وامدار احزاب سیاسی است نمی تواند به مردم خدمت کند

یکی دیگر از کاندیداهای نهمین دوره مجلس در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی نیز در این میزگرد گفت: متاسفانه کسانی را در لرستان به مجلس می‌فرستیم که نمی‌دانند چگونه از بودجه استفاده کنند و بودجه برگشت داده می‌شود و خود رئیس جمهور می‌گوید آقایان شما چطور دلتان آمد که بودجه را برگشت دادید؛ در صورتی که بچه های این استان از ساعت 8 صبح تا 8 شب در خیابانها از بیکاری پرسه می‌زنند.

اعظم محمدی نیا تصریح کرد: در طول این 33 سال انقلاب، ما نمایندگان زیادی را به مجلس فرستادیم و در طول هشت دوره انتخابات مردمان غیور لرستان منتظر تحولی، حرفی و کاری نو از طرف کسانی بودند که به آنها اعتماد کرده بودند و آنها را به مجلس فرستاده بودند؛ اما دیدیم که خودمان اشتباه کردیم و در عصر مدرنیته با قوم گرایی سنتی فکر کردیم و به دنبال آن رفتیم که کسانی از وابستگانمان را انتخاب کنیم یا به دنبال مسائل سیاسی بازی رفتیم.

کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی گفت: نماینده ای که وامدار احزاب سیاسی است نمی‌تواند به مردم خدمت کند.

موضوع بسیار مهم و اساسی، جریان خائن داخلی است

یکی دیگر از کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی فشارهای اعمال شده علیه ایران را در راستای منحرف‌کردن افکار عمومی دنیا از جنبش وال استریت دانست.

مرتضی محمودوند تصریح کرد: در شرایطی که مردم آمریکا علیه حکام خود به پا خاسته اند، دستگاههای اطلاعاتی استکبار جهانی با تشدید فشارهای خود علیه ایران به دنبال منحرف کردن افکار عمومی دنیا از جنبش وال استریت هستند.

وی ادامه داد: اگرانتخابات مجلس نهم به عنوان یک انتخابات سرنوشت ساز مطرح می شود این یک حقیقت محض است؛ چرا که رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه با صراحت نه به ملت ایران بلکه به شیعیان جهان اعلام کردند که خطر جدی است.

کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی گفت: ما یک دشمن بیگانه اجنبی داریم که تا پشت دروازه های ما صف کشیده، و آل سعود و وهابیت حمایت مالی علیه ایران را بر عهده گرفته اند و توانسته اند هژمونی بزرگ آمریکا را در منطقه مستقر کنند.

محمودوند گفت: موضوع بسیار مهم و اساسی جریان خائن داخلی است و دشمن ما بر این امر واقف است که نمی تواند مستقیما با ملت بزرگ و شریف ایران مقابله کند؛ از این رو بر روی جریان خائن داخلی سرمایه گذاری کرده است.

وی در خصوص مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی نیز عنوان کرد: در این دیار گرفتار تبعیض، اجحاف، تبعیض و ستم و حتی جنایت در حق مردم هستیم و اسناد معتبر زیادی داریم که می توانیم این ادعا را ثابت کنیم.

با دل سوزاندن های شعاری نمی شود لرستان را توسعه داد

محمد رضا ملکی راد یکی دیگر از کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی تصریح کرد: به این باور رسیده ام که توسعه لرستان باید بر مبنای برنامه ربزی باشد و با شعار تبلیغاتی و با دل سوزاندن های شعاری نمی شود لرستان را توسعه داد.

وی افزود: به عنوان معاون برنامه ریزی سابق استانداری لرستان افتخار این را دارم که در مدت 21 ماه خدمت در این پست در کنار یک تیم کارشناسی که در راس آن دهمرده، استاندار لرستان قرار داشت بودجه استان را 22 پله افزایش دهیم و از محل ردیف های ملی 5000 میلیارد تومان را برای احداث راه آهنی که مطالعه آن در لرستان مربوط به 44 سال قبل بوده است، اخذ کنیم.

وی با اشاره به اینکه رسالت اصلی دانشگاهیان باید روشنگری، حقیقت خواهی و حقیقت آموزی باشد، ادامه داد: باید به این باور برسیم که بیان دیدگاهها و نظرات نه تنها برای جامعه مضر و خطرناک نیست، بلکه از این جهت که روشنگرانه است، از طریق آن مردم می توانند راه را از چاه تشخیص دهند.

کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی گفت: دانشگاه اگر نسبت به اساسی ترین مسائل جامعه بی تفاوت باشد، مسیر جامعه در یک مسیر انحرافی قرار خواهد گرفت، چراکه این دانشگاه است که اساس استقلال یک کشور است و محور و مبنای توسعه کشور باید باشد.

ملکی راد افزود: حرکت های غیر علمی و غیر توسعه ای مثل کف روی آب می ماند و سریع بالا می آید اما با تابش آفتاب حقیقت به سرعت محو می شود، اما اگر حرکت، علمی و بر مبنای دانش باشد قطعا پایدار خواهد بود.

انتقال پتروشیمی لرستان کار من نبوده است

دیگر کاندیدای نهمین دوره مجلس در خرم آباد و چگنی با رد شایعات مطرح شده در خصوص انتقال پتروشیمی لرستان به اراک در زمان خدمت به عنوان نماینده این شهرستان گفت: انتقال پتروشیمی لرستان به اراک در زمان نمایندگی من در مجلس نبوده است.

علی عنایت افزود: تاریخ تاسیس پتروشیمی اراک سال 63 بوده است در صورتی که من در سال 67 به عنوان نماینده خرم آباد فرصت خدمت در مجلس را به دست آوردم.

نماینده اسبق مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصمیم مجدد کاندیداتوری در حوزه انتخابیه خرم آباد شایعات علیه من شروع شده است، ادامه داد: چگونه می شود پتروشیمی که سال 63 از استان گرفته شده و عملیات احداث آن شروع شده بود، در سال 67 به لرستان بازگرداند.