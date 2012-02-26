رقابت 81 نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس در مازندران

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه 81 نفر برای کسب 12 کرسی مجلس در مازندران با یکدیگر رقابت می کنند، افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند کسانی که صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته است بدان معنا نیست که این دسته از نامزدها که با احساس مسئولیت پای در صحنه گذاشتند، صلاحیت احراز سایر مشاغل را نداشته باشند.

وی با قدردانی از همکاری‌ هیئت نظارت و هیئت اجرایی استان اظهار داشت: در این دوره از انتخابات، فصل خوبی از همکاریهای متقابل در چارچوب قانون بین ناظران شورای نگهبان، بازرسان، مسئولان دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، در نظارت و کنترل روند انتخابات را شاهد هستیم.

استاندار مازندران با اشاره به آغاز فعالیت ستاد انتخابات استان در خردادماه سالجاری گفت: نظام جمهوری اسلامی همواره از پشتوانه مردمی برخوردار بوده و این بار نیز آرای مردم در انتخابات مهر تاییدی بر تداوم انقلاب اسلامی است.

وی افزود: برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و رقابتی و با حضور گسترده مردم که در آن تنها میزان رأی ملت بوده و قانون معیار و ملاک عمل بوده در دستور کار وزارت کشور، شورای محترم نگهبان، استانداری‌، فرمانداری‌ها، هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت قرار دارد.

طاهایی، انتخابات را مسابقه خدمت به مردم دانست و اظهار داشت: نامزدهای نهمین دوره مجلس عرصه انتخابات را فرصتی برای ارائه دیدگاهها، نظر و سلیقه های مختلف سیاسی می دانند لذا لازم است در زمان تبلیغات ضمن رعایت قانون به معرفی برنامه واثبات توانایی خویش بپردازند.

استاندار مازندران، ارتباط و دلداگی امام راحل و مقام معظم رهبری به مردم و خدمت به آنان را برای همگان درس آموز دانست و گفت: حضور جوانان دانش آموز و دانشجویان در دوران انقلاب حماسه های جاویدانی به وجود آورد و در انتخابات پیش رو نیز حضور رای اولی ها باعث شور و شعفی مضاعف در انتخابات و شگفتی دشمنان خواهد شد.

طاهایی با اشاره به اینکه در روز 12 اسفند، 48 هزار نفر اعم از هیئت اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیتی و انتظامی در امر برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مازندران همکاری می کنند، تصریح کرد: دو هزار و 799 شعبه اخذ آرا در مازندران در روز انتخابات پیش بینی شده که از این تعداد 677 صندوق رای سیار است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند برگزار می شود.