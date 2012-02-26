توسعه روشنایی شهری در ری/ کارتن خوابها جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین سهرابی افزود: این شبکه روشنایی شهری به منظور ایجاد امنیت فردی و اجتماعی شهروندان در سه بوستان و هفت معبر اصلی این منطقه با حجم عملیات 330 پایه به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه استفاده از تکنولوژی برتر LED موجب مصرف بهینه انرژی می شود یادآور شد: شبکه روشنایی مورد اشاره در بوستان باغ اناری، فاز دو بوستان نورعلیزاده، بوستان مجتمع سپاه، تقاطع فدائیان اسلام، خیابان مالک اشتر، ضلع شمال سلمان فارسی، خیابان غیاثوند، خیابان ایرانیت، جاده امین آباد، شهرک فاطمیه و خیابان احمد قمی واقع در ضلع شرق حرم حضرت عبدالعظیم(ع) ایجاد شده است.

این مسئول ادامه داد: حفاری مسیر، غلاف گذاری، نصب فونداسیون، کابل کشی، نصب پایه و نصب سرچراغ از مراحل انجام شده در پروژه شبکه روشنایی است که به منظور روشنایی معابر و محلهای مورد اشاره انجام شده است.

وی عنوان کرد: نورپردازی مقبره شهدای گمنام و سنگ نوشته اسامی 2700 شهید شهرری و پل شهدای شهرداری از جمله اقدامات انجام شده در سال جاری است.

آشنایی شهرداران افتخاری جنوب تهران با اصول ایمنی و آتش نشانی

در راستای آگاهی بخشی شهرداران افتخاری نسبت به رعایت مسائل ایمنی و مقابله با بحرانهای ناشی از خطرات غیر مترقبه و آشنایی با خاموش کننده های دستی کارگاه آموزشی در ایستگاه شماره 90 آتش نشانی برگزار شد.

این اقدام به همت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه شش، کارگاه آموزشی آشنایی با خاموش کننده های دستی با حضور 40 نفر از شهرداران افتخاری در ایستگاه شماره 90 آتش نشانی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی کارشناس آتش نشانی پیرامون رعایت نکات ایمنی و چگونگی مقابله با بحران و اقدامات اولیه در صورت وقوع حادثه یا بحران و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی توضیحاتی را بیان کرد و در ادامه به سئوالات دانش آموزان پاسخ داده شد.

کارتن خوابهای پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم(ع) جمع آوری می شوند

شهردار ناحیه پنج شهرری از اجرای طرح جمع آوری کارتن خوابها در در پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم(ع) خبر داد.

احمد غلامی اظهار داشت: در راستای طرح ساماندهی کارتن خوابها از سطح شهر با همکاری واحد آسیبهای اجتماعی و اداره حقوقی ناحیه و کلانتری 172 شهرری نسبت به جمع آوری تعداد 10 نفر از کارتن خوابها از بوستانها و بیغوله های اطراف حرم عبد العظیم (ع) اقدام شد.

وی با اشاره به موقعیت خاص این ناحیه و وجود حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و ورود مسافران به شهرری افزود: این مشخصه منجر به افزایش تعداد کارتن خوابها و معتادین شده و جمع آوری به صورت مستمر توسط شهرداری ناحیه پنج با همکاری کلانتری 172 انجام و تحویل مرکز جامع خدمات حمایتی می شوند.

این مسئول مسئله امنیت را به عنوان یکی از شاخصه های مهم در توسعه و آبادانی کشور عنوان کرد بیان داشت: حضور متکدیان و کارتن خوابها در سطح ناحیه علاوه بر اینکه چهره شهر را آلوده می سازد بستر ارتکاب جرم و جنایت را نیز مهیا می کند.

شهروندان جنوب تهران در همایش پیاده روی شرکت کردند

اداره تربیت بدنی منطقه 20 با همکاری واحد ورزش اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه چهار و مدیریت محله دولت آباد همایش پیاده روی خانوادگی را برگزار کرد و شهروندان ری در آن شرکت کردند.

این همایش با هدف فرهنگ سازی ورزش همگانی بین خانواده ها و با حضور ورزشکاران مجموعه شهدای دولت آباد و خانواده های آنان در بوستان ماهور برگزار شد.

شرکت کنندگان در این همایش با حضور کارشناس ورزش ابتدا حرکات ورزشی را انجام داده و در ادامه مسافت بوستان ماهور را به پیاده روی پرداختند و در پایان مراسم به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.