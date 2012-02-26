تامین آب شهرک صنعتی بیرجند نیازمند 90 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بیجاری صبح یکشنبه در جمع اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اظهار داشت: به منظور جذب سرمایه گذار در استان باید رفع مشکل تامین آب شهرک صنعتی شماره دو بیرجند در اولویت اجرایی برنامه های شورای برنامه ریزی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون شهرک صنعتی شماره یک برای توسعه با محدودیت هایی مواجه بوده و همچنین در شعاع 30 کیلومتری مرکز استان واقع شده که مشمول 10 درصد معافیت مالیاتی نمی شود، افزود: ضروری است در راستای جذب سرمایه گذار امکان استقرار واحدهای تولید در شهرک صصنعتی شماره دو بیرجند فراهم شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در خصوص وضعیت شهرک صنعتی شماره دو بیرجند، تصریح کرد: در فاز اول 125 هکتار از 500 هکتار اراضی شهرک صنعتی تسطیح و آماده سازی شده و برق آن نیز تامین شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که با وجود ممتقاضیان سرمایه گذاری در شهرک، به دلیل عدم تامین آب مورد نیاز امکان اسقرار واحدهای تولیدی وجود ندارد و نمی توان نسبت به واگذاری زمین اقدام کرد.

بیجاری کل آب مورد نیاز شهرک صنعتی را 250 لیتر بر پانیه عنوان کرد و بیان داشت: در فاز اول حداکثر 60 لیتر برثانیه آب نیاز خواهد بود.

وی با بیان اینکه به منظور انتقال آب به شهرک سه راهکار مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: انتقال آب از محل خروجی نصفیه خانه فاضلاب بیرجند و خرید و تامین آب از طریق چاه های کشاورزی منطقه از جمله این راهکارها بوده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی انتقال آب قابل استحصال از خروجی دشت بیرجند را از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای تامین آب شهرک برشمرد و بیان کرد: این آب کیفیت مناسبی نداشته و باعث کاهش رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خواهد شد.

بیجاری در پایان با بیان اینکه پس از بررسی های انجام شده از طریق خرید چاه های کشاورزی و و لوله گذاری از محل تصفیه خانه فاضلاب بیرجند با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال اقدام به تامین آب شهرک شود، یادآور شد: این اعتبار طی چند سال تامین خواهد شد که اولین سال تامین اعتبار سال 1391 خواهد بود.