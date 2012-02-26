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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

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برگزاری انتخابات پرشور موجب تقویت بنیه امنیت ملی می شود

برگزاری انتخابات پرشور موجب تقویت بنیه امنیت ملی می شود

ارومیه- خبرگزاری مهر: فرماندار سلماس گفت: برگزاری انتخابات قانونمند و سالم و مشارکت حداکثری مردم موجب تقویت بنیه امنیت ملی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نظری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات سلماس با بیان اینکه انتخابات موجب قوام، دوام و تقویت بنیه امنیت ملی ایران اسلامی می شود، افزود: 14 مرحله اجرایی از 17 مرحله برگزاری انتخابات به اتمام رسیده و اکنون مرحله فعال شدن ستادهای انتخاباتی و ابلاغ انتشار آگهی ستادهای انتخاباتی است.

وی با اشاره به تحریمهای استکبار علیه ایران و فعالیتهای رسانه ای برای کاهش حضور مردم در انتخابات، ادامه داد: دشمنان باید بدانند که فتنه 88 دیگر تکرار نشده و مردم در این راستا باید هوشیار و بیدار بوده و در مقابل توطئههای دشمنان سد محکمی باشند.

فرماندار سلماس با اشاره به فضای آرام توام با آرامش و امنیت در این شهرستان، اظهار داشت: هیئتهای اجرایی انتخابات در شهرستان فعال بوده و بخشداران نیز نهایت تلاش خود را در برگزاری باشکوه انتخابات مجلس انجام می‌دهند.

نظری با اشاره به اینکه رسالت جمهوری اسلامی ایران در دنیا و لزوم مقابله با استکبار و شرایط خاص داخلی ایجاب می‌کند که حضور حداکثری مردم در انتخابات را شاهد باشیم، گفت: دشمن درصدد ایجاد یاس و ناامیدی و جلوگیری از حضور مردم در انتخابات بوده که ملت ولایتمدار ایران اسلامی این ترفند دشمن را نیز خنثی می‌کنند.

کد مطلب 1544028

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