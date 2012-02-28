به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک های متخلف را میبندیم، گفت: جریمه بانک های متخلفی که دستورالعمل ها را رعایت نمیکنند، جرایم نقدی، محدودیت فعالیت و لغو مجوز است.
پس از توقف 7ماهه پیشنویس 74 مادهای اصلاح قانون کار دولت در نزد کارگران و کارفرمایان؛ به نظر میرسد تا کمتر از 20 روز آینده لایحه نهایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه به مجلس ارسال شود.
جریمه بانک های متخلف
معاون وزیر نفت با اشاره به افزایش واردات گاز از ترکمنستان، از تامین کامل گاز مورد نیاز کشورهای همسایه همچون ارمنستان، ترکیه و نخجوان خبر داد و اعلام کرد: هم اکنون روزانه حدود 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر میشود.
عضو ستاد تنظیم بازار با اعلام اینکه این ستاد روز دوشنبه سقف قیمتی برای فروش مرغ تازه به میزان 3900 تومان و مرغ منجمد به قیمت 3100 را مصوب کرده است، گفت: بر اساس تصمیمات جدید، صادرات مرغ متوقف شد.
ذخیره میوه پایان سال
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیب، پرتقال و نارنگی با کیفیت بالا برای ایام پایانی سال ذخیره شده است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت ارز مورد نیاز واردات را به میزان کافی تامین کرده و انبارها هم اکنون پر از کالا است، ضمن اینکه او به شدت مراقب موجودی انبارهای کالایی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه پیمانسپاری ارزی هنوز از سوی بانک مرکزی مورد تصمیمگیری واقع نشده است، گفت: هیچ محدودیتی برای تامین ارز واردات کالا اعلام نشده است.
دبیر سندیکای صنعت برق از آمادگی فعالان بخش خصوصی برای دریافت سهام شرکت های توزیع برق به جای طلب 5000 میلیارد تومانی این مجموعهها خبر داد و اعلام کرد: در صورت واگذاری سهام شرکت های توزیع، قیمت تمام شده برق کاهش می یابد.
شرایط وام نیروهای مسلح
مدیر عامل بانک سپه با اعلام شرایط پرداخت وام 15 میلیون تومانی ساخت مسکن به نیروهای مسلح، گفت: بیش از توان تسهیلات پرداخت کرده ایم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از اجرای طرح مهار آبهای مرزی در کشور خبر داد و گفت: از 30میلیارد مترمکعب آب خروجی از کشور، تاکنون 20 میلیارد متر مکعب آن ذخیره سازی شده است.
معاون بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: طرح حمل 8 قلم کالای اساسی توسط ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
تامین مسکن مهر
مدیرعامل بانک کشاورزی با اعلام نحوه پذیرش وثایق تسهیلات بانکی کشاورزان و عشایر، گفت: حسابهای یارانههای نقدی عشایر بهعنوان وثایق تسهیلات بانکی پذیرش میشود.
وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه 53 هزار متقاضی مسکن مهر در استان تهران شب عید را در منازل خود میگذرانند، گفت: سال آینده، سال چیدن میوه مسکن مهر است.
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