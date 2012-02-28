تعطیلی بانک های متخلف، توقف 7 ماهه اصلاح قانون کار، سقف جدید قیمتی مرغ، پیمان سپاری ارزی، مهار آب های مرزی، بهره برداری مسکن مهر در 91 و تامین گاز مورد نیاز کشورهای همسایه؛ از مهم ترین اخبار اقتصادی امروز بود.